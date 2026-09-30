Kiliki es el proyecto de Beñat Rodrigo, músico y productor navarro de Arrotxapea que formó parte de Chill Mafia, uno de los colectivos que más agitó la escena urbana en euskera en los últimos años. Tras la disolución del grupo, que se saldó con disco y gira, ha desarrollado una interesante carrera en solitario que mezcla electrónica, dub, reggae, punk y folklore vasco, entre otras referencias, con su particular sentido del humor. Su debut, ‘ILTZE 1’, contó con la co-producción de Sunny Wright 4th y colaboraciones de Nueve Desconocidos y Xabi Esparza.

Hoy Kiliki participa en la sección Meister of the Week, comisariada por Jägermeister, para hablar de una de sus aficiones extramusicales: TikTok. Aunque, como comprobaréis, es bastante más de mirar lo que hace la gente en la aplicación que de ponerse él mismo a hacer trends.

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¿Por qué has elegido los trends de TikTok como tema que comentar en esta sección? ¿Qué te atrae de ellos?

Quería elegir la cultura de internet y TikTok porque tengo el cerebro completamente frito y me gusta.

¿Cuál ha sido tu trend favorito del último año?

Cualquiera hecho por personas boomers con una canción hecha con IA. Es como que los boomers han salido de Facebook y, al encontrar TikTok, ha ocurrido algo entre entrañable y creepy.

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¿Hay algún trend que hayas intentado hacer y te haya salido fatal? ¿Cuál?

Yo no sigo trends, no me interesan. De hecho, creo que la gracia de TikTok hoy por hoy es cómo se crea contenido mucho más allá de los bailecitos creados por influencers, que ojalá sea verdad que están en caída. Es como que es una aplicación pensada para hacer tus bailecitos, pero la peña la usa para ser ultra creativa o cómo abundan lo que antes serían frikis en Crónicas Marcianas. En plan, siento que por mucho que intenten matar internet, este siempre seguirá vivo.

¿Hay algún trend que te haya hecho cambiar de opinión sobre una canción? ¿Cuál?

Más bien al revés. Como que mi ánimo de quinceañero de mierda por ser diferente o por no chapotear en la charca me ha dicho muchas veces que descubrir una canción por TikTok es de gilipollas y automáticamente he pensado que esa canción era una mierda. Luego he tenido que estar de fiesta y que el DJ la pinche para decir: «Hostia, sí, en verdad es un tema de puta madre».

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¿Y alguna canción que hayas acabado odiando por culpa de un trend?

Muchísimas. A veces incluso me ha pasado de descubrir a algún artista porque está haciendo la promo de su próximo single y que sea tan, tan pesao que, para cuando sale la canción, no quiero oír ni hablar de ella. Siento que como artista también ahí es un poco un arma de doble filo, porque está muy bien que la peña se sepa tu hook antes de que salga el tema, pero tienes riesgo de ser tan pesao que la peña pase de ti o que, de toda una canción, la gente conozca solo esos 15 segundos.



¿Qué canción de tu repertorio te gustaría que tuviera su propio trend?

Cualquiera. O sea, también siento que eso no es del todo cosa mía o que lo bonito de esto es que la gente haga viral una canción tuya por algo que no esperabas. Lo que decía antes, siento que está guapo cuando en internet la gente decide que algo mola. Cuando agencias de marketing manipulan el algoritmo para que tu canción se pegue, pues bastante menos.

«Está guapo cuando en internet la gente decide que algo mola. Cuando agencias de marketing manipulan el algoritmo para que tu canción se pegue, pues bastante menos»

¿Y qué canción de tu repertorio no querrías que tuviera un trend bajo ningún concepto?

Ninguna. Como os decía, no es cosa mía. Me parecería súper soberbio decidir qué tiene que hacer la gente con mis canciones.

Si pudieras inventar un trend para una de tus canciones, ¿qué tendría que hacer la gente?

Meterse un dedo al culo y silbar.

¿Qué trend te habría encantado inventar tú?

Muchísimos. Ojalá fuera tan creativo como es la peña.

Si mañana solo pudieras quedarte con un trend de TikTok para siempre, ¿cuál salvarías?

El que saca clips de podcasts de criptobros hablando sobre alquilar casas y luego hace un edit con música eurodance y fotos de Mao Tse-Tung y cifras de la cantidad de terratenientes que masacró y así. No sé, igual solo me sale a mí. Mi algoritmo anda bien raro últimamente.

