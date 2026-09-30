Todo es posible para Jane Remover

Una sensación de caos más y menos controlado domina la música de Jane Remover desde que se diera a conocer en 2021 con su EP debut ‘Teen Week’. Aquel mismo año publicó su primer disco ‘Frailty’ y su nombre empezó a sonar en sites como Paste o The Line of the Best Fit, primero como una de las figuras más importantes del hyperpop, y luego como precursora del digicore, su versión más adrenalínica.

Especialmente su tercer disco ‘Revengeseekerz’ y el EP ‘♡’ consolidaron su nombre el año pasado, hasta el punto de acumular millones de streams con todas sus pistas, lo que muestra que, por encima del viral random, cuenta con un índice apabullante de fidelidad entre sus seguidores.

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La artista, que se define como «no binarix», asegura «no ser no trans, pero no una mujer trans» a la vez, y no tener preferencia por el pronombre con que la llames («soy lo que quieras», declaró exhausta, en el NME); tiene también tiempo de publicar nombre con otros alias o implicarse en causas políticas. Se negó a compartir cartel de un festival con Temper City porque uno de sus miembros había luchado en el ejército de Israel, y también saca música con alias como Leroy y Venturing.

En los últimos meses ha editado una colaboración con AKRIILA, pero por lo demás había estado un poco callada como Jane Remover. Esta semana le ha puesto solución publicando el nuevo single ‘Beauty Sleep’, que os presentamos hace unos días en Ready for the Weekend y es nuestra Canción del Día hoy.

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‘Beauty Sleep’ es una de esas producciones de Jane Remover que sabe llevar el caos a buen puerto. El tema empieza como una cancioncilla de ambient en la que incluso se oye una guitarra de corte acuático, para después desatar locura en todo su esplendor. Mientras la letra habla de alguien que «viene a vernos en sueños», alguien que se acerca a la «perfección humana», el videoclip devanea entre algún tipo de experimento en el laboratorio y la posterior liberación (esa moto). Como SOPHIE, Jane Remover construye un mundo alternativo en el que todo es posible. Incluso que 5 canciones distintas parezcan estar sonando a la vez a lo largo de 3 minutos y la idea hasta funcione.

