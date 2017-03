Ainhoa dice que Vale Music la echó “porque era gafe”

Ainhoa ganó Operación Triunfo 2 pero a la larga quienes han tenido éxito han sido otros. En su última entrevista con Fórmula TV, de la que nos enteramos gracias a nuestros foros, Cantalapiedra ha dejado caer más de una declaración jugosa sobre su paso por el programa, entre otras cosas.

Ainhoa cuenta que rechazó participar en la última edición de Supervivientes porque cree que exponerse a la experiencia afectaría negativamente a su humor y personalidad pero sobre todo al respeto que se ha ganado como cantante y compositora. Además, aprovecha para desaconsejar la participación en programas como La Voz a quienes deseen dedicarse a la música porque “no es el lugar” y relata que su antiguo sello Vale Music la despidió alegando que era gafe tras sufrir dos accidentes de tráfico por disco. Añade, además, que su catastrófica no-actuación en la gala de preselección de Eurovisión 2011 se debió a una “persona con mucho poder que sé que me odia desde que gané [OT]”.

Pero el comentario más interesante de la entrevista es el que Ainhoa dedica a su compañera de programa Vega, cuyo último álbum autoeditado ‘Wolverines’ lograba hace unos meses el top 2 de ventas en nuestro país. Ainhoa argumenta que su enemistad con la compositora en el programa fueron “tejemanejes de la dirección del programa para tratar de sacarme de mis casillas”. “Yo me di cuenta”, continúa, “de que ella (Vega) solo obedecía órdenes y por eso no le daba importancia. No olvidemos que por desgracia también era un show televisivo y había de pactar audiencia fuera como fuera. De todas formas ¿por qué no me preguntas por Mai Meneses o por Carrasco también? Sobre su éxito… Eso pregúntaselo a ella o a sus contactos. ¿O crees que si no yo no estaría también ya con mi número 2 en ventas en España actualmente? (Risas). Repito que una buena voz como la suya o una buena imagen (que también la tiene) no son más que meros utensilios dentro de lo que realmente es importante :”la caja de herramientas que te guarda y te protege”.

Solo unas preguntas más arriba Ainhoa comparte su opinión del ascenso al éxito en el mundo de la música actual. “En este mundo tener grandes dotes artísticas como una gran voz, un buen físico, bailar,componer etc, son muy útiles si alguien les sabe sacar partido. Pero la realidad es que sin contactos, sin amigos importantes y sin apoyo de los que mandan, uno sólo se convierte el artista de su casa y de sus amigos”.

Ainhoa planea estos días la producción de su cuarto disco con la ayuda del “crowdfunding”, que se habilitará a mediados de abril. Os dejamos con el último sencillo de la cantante, ‘Miedo’.