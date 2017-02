10 fotos que no debiste perderte (1)

Puede que ninguna o casi ninguna de estas instantáneas tengan la suficiente entidad para generar el titular de una noticia. Pero por su contenido no deben dejar de ser compartidas y recopiladas antes de que queden sepultadas para siempre en el muro de la red social de turno, ahogadas por fotos de comida y/o gatitos. Recopilamos 10 de nuestras fotos favoritas vistas en los últimos tiempos en las redes sociales, en algún caso la mismísima envidia incluso del pequeño Francisco Nicolás, en una sección a la que posiblemente demos continuidad en el futuro: 10 fotos que no debiste perderte.

Lykke Li, bromeando sobre su parecido con Lady Gaga: ¿Recordáis aquellos tiempos en que se hablaba del parecido entre Amy Winehouse y Lady Gaga? ¿Del rumor que indicaba que esta había decidido teñirse de rubia para diferenciarse? ¿Y quién habla entonces del parecido entre Lady Gaga y Lykke Li? ¿Quién mejor que esta misma? Si no habías caído hasta ahora, una búsqueda rápida en Google te dará la prueba: una buena ristra de fotos que tendrás que mirar hasta tres veces para averiguar quién está realmente a cada lado.

La artista sueca demostraba que no era tan dramática como mostraba ‘I Never Learn‘ y se reía de esta cuestión colgando esta imagen un buen día junto al texto “así me he levantado esta mañana”. También hacía hace poco un guiño a Lily Allen, aunque eso nos sorprendió menos: comparten productor (Greg Kurstin).

WOKE UP LIKE THIS/ HAPPY SATURDAY Una foto publicada por Lykke Li (@lykkeli) el Sep 9, 2014 at 10:08 PDT

Lawrence, leyendo la ‘Autobiografía’ de Morrissey: Imagina de un lado a Lawrence de Felt, Denim y Go-Kart Mozart, uno de los autores más admirados por medio mundo independiente, el artista que cambió la vida por ejemplo al líder de Belle & Sebastian. Por otro, Morrissey, con su ‘Autobiografía‘ recién editada. La DJ Blanca DB fue capaz de unir a ambos cuando por casualidad pudo pillar a Lawrence ojeando el libro en una tienda de Londres. “Asume ya que es la foto de tu vida” y “no puedo parar de mirar esta foto”, indicaban algunos comentaristas: idéntico efecto al que nos producía a nosotros.

Amigos, este es Lawrence de Felt leyendo la biografía de Morrissey. LLORO Una foto publicada por Blanca Orcasitas (@blanca_db) el Oct 10, 2013 at 10:55 PDT

Morrissey, cruzando una calle de Lisboa con los brazos en jarra: Morrissey, como Lawrence, es un mito. Y sólo puede ser imaginado recluido en el hotel de la ciudad pertinente, aguardando a que sea la hora de salir al escenario, concentrado en su show. Pues no. El artista se lanzaba a las calles de la capital portuguesa, donde comenzaba su gira europea, vestido como en el escenario y cruzando una calle rodeado de carritos de bebé, tranvías y transeúntes, aparentemente sin escolta, aunque sí junto a uno de sus músicos (no muy pegado).

Grimes, traicionada por Rihanna: Que Rihanna rechazó ‘Go‘ compuesta por Grimes ya forma parte de la historia. Pero no la imagen que posiblemente mejor refleje el momentazo de la “traición” de Rihanna a la autora de ‘Visions‘. La instantánea no fue tomada el pasado Halloween sino en una de las fiestas pre-Grammy del pasado mes de enero, a la que, como veis, ambas acudieron al igual que Katy Perry.

I can't think of a caption for this Una foto publicada por Grimezsz (@actuallygrimes) el Ene 1, 2014 at 12:45 PST

¿Courtney Love lamida por Miley Cyrus? No, es Brooke Candy: Es habitual que en el Instagram de Courtney Love aparezcan artistas con los que se ha relacionado siempre, como Michael Stipe. Pero a veces otras personas más inesperadas han aparecido entre sus retratados. Fue el caso del episodio que ya comentamos en que de repente la reina del grunge parecía la mejor amiga de Mariah Carey, o el de esta instantánea en que alguien parecido a Miley Cyrus aparecía lamiéndole toda la cara. Los tabloides anglosajones incluso han barajado un dueto entre ambas. Pero aunque Miley y Courtney se llevan muy bien, la afortunada que lamió a Love Cobain fue la rapera y modelo Brooke Candy, famosa tras aparecer en el vídeo de ‘Genesis’ de Grimes. Candy a su vez también ha intercambiado fluidos con Miley. Todo queda en casa.

@brookecandy #dieselblack #venice Una foto publicada por Courtney Love Cobain (@courtneylove) el Abr 4, 2014 at 3:32 PDT

Javiera Mena, acompañada de Azúcar Moreno: Esta celebración de la mujer latina que veis en esta instantánea sólo fue una de las muchas que se vivieron en esa fiesta llamada Shangay Pride que tuvo lugar el pasado Orgullo. Javiera Mena, que esta semana publica el formidable ‘Otra era‘, se ha reconocido en otras ocasiones fan de artistas como Camela, Mecano y Shakira. Seguro que para ella -como para nosotros- el concepto “guilty pleasure” está en vías de extinción. Y si no, atiende a esos hashtags ‘Debajo del olivo’ y ‘Sólo se vive una vez’.

#debajodelolivo #azucarmoreno #soloseviveunavez @uxiacitoula @azucarmoreno #shangaypride #madrid #lategram Una foto publicada por Javiera💾Viajera (@javieramena) el Jul 7, 2014 at 7:32 PDT

Florrie se confiesa fan de Spice Girls: Últimamente han sido varias las artistas que se han confesado fans de las Spice Girls. Por un lado, Mø incluía en su repertorio una versión suya. Por otro, Maria Rodés escribía un capítulo para un libro sobre lo que le gustaban de pequeña. La última en sumarse ha sido Florrie, que subía esta foto en la que de niña posaba junto a su póster favorito de las chicas picantes y con una camiseta. ¿Misma mirada, verdad?

#tbt Spice Girls 4eva 🇬🇧✌️ Una foto publicada por Florrie (@florrie) el Jul 7, 2014 at 5:06 PDT

Los nuevos Village People: Es habitual ver a Julian Casablancas trabajando con gente tan diferente como Santigold, Pharrell, Daft Punk… Y de Dev Hynes mejor ni hablamos, pues casi terminaríamos antes diciendo a quién no ha producido el responsable de Blood Orange. Pero lo verdaderamente noticiable de esta instantánea que se hicieron con motivo de su participación en un programa de radio conjunto es el subtítulo escogido por el propio Dev Hynes para su cuenta de Instagram: The Village People. No creáis que queda tan claro si considera a Julian el leñador, el indio o el obrero.

The village people. Una foto publicada por Bad Boy Chi Chi / Blood Orange (@devhynes) el Oct 10, 2014 at 5:44 PDT

Bravo Fisher, en la ducha: Desgraciadamente en Instagram no se pueden colgar desnudos, aunque algunos se las apañan para llevar este asunto hasta los límites del último milímetro antes de que empiece lo bueno. No es el caso del pobre Bravo Fisher, no vayáis a pensar: él es más de subirse posando, tocando o planchando cortinas, cual la loca por las cortinas perfectas de ‘Twin Peaks’. Sin embargo, hace unos días se animaba a subir esta instantánea post-ducha, bastante noticiable porque de normal no le gusta enseñar tanta cacha como a Rihanna o Adam Levine. “Are you naked?”, preguntaba alguien. “No, es mi traje color carne”, respondía él.

Bitch! ☝️ #showertime #nofilter Una foto publicada por Bravo Fisher! (@bravofisher) el Oct 10, 2014 at 11:36 PDT

El improbable “dream team” de Róisín Murphy, Romy de The xx, James de UNKLE y Nick de Yeah Yeah Yeahs: No podíamos terminar este especial sin un guiño a nuestro foro de “breves encuentros”, uno de nuestros hilos favoritos. Allí nuestro usuario Flounder subía el pasado mes de junio esta foto todavía inexplicada en la que figuran Hannah Marshall, Róisín Murphy (dueña de la cuenta de Instagram), James Lavelle de UNKLE, Romy Madley Croft de The xx con nuevo look y Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs.