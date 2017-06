Halsey y The Chainsmokers, encamados en el vídeo de ‘Closer’

Por increíble que pareciera, The Chainsmokers han publicado una canción que ha sido capaz de hacer sombra a su propio éxito de la primera mitad de 2016, ‘Don’t Let Me Down‘. Se trata de ‘Closer’, un medio tiempo que lanzaron este verano y en el que se hacían acompañar por Halsey, una de las nuevas estrellas del pop norteamericano con mayor proyección. La canción, que tras su lanzamiento hubo de ser acreditada a The Fray, lleva camino de ser el macro-hit del año, por delante de ‘One Dance’, ‘Cheap Thrills’ o cualquier canción que se os ocurra. Sumando a ojo solo las reproducciones de Spotify y el lyric video en Youtube, ya estaríamos hablando de 1.000 millones de streamings. Y eso que no contaba con un vídeo oficial… hasta ahora.

El proyecto de los DJs y productores Andrew Taggert y Alex Pall acaba de subir a su perfil de Youtube un vídeo para la canción protagonizado por ellos. Principalmente, por Taggert, que es el que pone la voz masculina en la canción, y Halsey, la intérprete femenina. Nos cuenta en imágenes de forma bastante literal lo que dice la letra: vemos el reecuentro de una ex-pareja que rememora por qué se gustaban y tiene tentaciones de un come-back… hasta que recuerdan por qué se separaron. Por el camino, Alex y Halsey se enfrascan en varias escenas de cama, casi en cueros. Por simple que sea, acumula medio millón de visionados en 1 hora, o sea que tenemos ‘Closer’ para rato.

The Chainsmokers han manifestado que no planean lanzar un álbum propiamente dicho, pero sí publicarán un EP (el segundo tras ‘Bouquet’ –2015–) que reunirá los éxitos (y no tanto) que han lanzado este año 2016. Se llamará ‘Collage’, tiene portada y fecha de edición: 4 de noviembre. ¿No ardéis en deseos de saber lo que opinará de él Lady Gaga?