¿Dónde está Linn, la rubia de Ace of Base? ¿Por qué viene Jenny sola?

Algún despistado no sabrá que Ace of Base, en lugar de ser “one hit wonders”, vendieron millones de discos. No se puede decir que su fusión de reggae, pop y eurodance no haya tenido continuidad y su impronta llega hasta nuestros días: hace muy poco comparábamos su sonido con lo nuevo de Clean Bandit (número 1 actualmente en Reino Unido) o con ‘Dancin’ In Circles’ del último disco de Lady Gaga.

Hoy nos sorprende la noticia de que Jenny Berggren, la morena de Ace of Base, vendrá a un evento que celebra los 90 en el Barclaycard Center de Madrid, ¿pero dónde está su hermana Linn? Cualquier día es bueno para recordar este post del blog La Verdad sobre Batman y Robyn en el que se demostraba con fotos progresivas cómo Ace of Base iban avisando de que Linn desaparecería del grupo, mostrándola cada vez más desenfocada o tapada. Un buen intento de hacernos olvidar el protagonismo total que tenía Linn en el vídeo de ‘All That She Wants’ (en ‘The Sign’ la cosa sí estaba más repartida).

Desde 1997 Linn tuvo, deliberadamente, menos y menos protagonismo en Ace of Base. No concede entrevistas desde más o menos aquel año y sus apariciones públicas han sido inexistentes desde una actuación en la tele alemana en 2002, cuando apareció en un desganado playback para promocionar el disco de aquel año, ‘Da Capo’, en el que se implicó vagamente. Según algunas publicaciones, le afectó profundamente que una fan se colara en casa de su hermana Jenny con la intención de apuñalarla en 1994 y el miedo le hizo querer retirarse poco a poco. También se dice que tiene miedo a volar (aunque también ha rechazado actos en Suecia y Dinamarca) o que estaba enferma.

No hay fotos suyas recientes, de hecho ocasionalmente su imagen ha desaparecido de la web de Ace of Base (aunque ahora mismo sí aparece), pero sí hay información oficial del año pasado. Jonas Berggren, hermano de Jenny y Linn y co-fundador de Ace of Base, comentaba con Billboard en marzo de 2015 algunos de los éxitos de la banda y hablaba sobre Linn, a la que decía haber visto justo antes de la realización de la entrevista. “No creo que los cuatro volvamos a hacer una gira”, indicaba, apuntando como punto de inflexión el momento en que Clive Davis de Arista Records obligó a cantar a Linn un tema de Ace of Base que no le gustaba nada, ‘Everytime It Rains’ (1999). Y Jenny, que quería cantarla entera y sola, no pudo hacerlo.

“Fue muy difícil para las hermanas”, recuerda Berggren, que indica que cuando ve a Linn habla de todo menos de música. “Mi sueño sería que Linn cantara las canciones que aún escribo, sin promoción, sólo cantar las canciones. Eso sería perfecto”, confiesa, sabiendo que solo tiene un no por respuesta.

Tras el mencionado disco de 2002, los tres miembros restantes de Ace of Base siguieron girando, pero una disputa entre Jenny y los chicos terminó con la salida de ella de la banda y posteriormente su negativa a volver. El problema es que ellos empezaron a trabajar con nuevas cantantes más jóvenes. Según Jonas, “Jenny nunca dijo que se iba, pero la compañía interpretaba que ya se había ido, así que buscamos nuevas vocalistas”. Ella respondió que había llegado a un acuerdo verbal para colaborar en el disco que salió en 2010 pero que no había nada por escrito, por lo que se la jugaron. “No querían que colaborara en el disco”, aseguraba. “Y ahora no quiero volver. Merezco una disculpa”.

Como consecuencia, salió un disco de Ace of Base en 2010 con esas dos cantantes nuevas, Clara Hagman y Julia Williamson, firmado como Ace.of.Base, y podréis ver a Jenny por su cuenta en Madrid el próximo año.

Os dejamos con la canción que terminó de romper todo. Es digna de ello. Y también con una foto de los “Ace.of.Base” del siglo XXI.