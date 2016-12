Andrew de Wham!, Mark Ronson, Elton John, Robbie Williams, Madonna… lamentan la muerte de George Michael

La noticia de la muerte de George Michael, conocida esta medianoche, ha sacudido el mundo de la música. El que fuera su compañero en Wham!, Andrew Ridgeley, ha acudido a Twitter para declarar que estaba “destrozado por la pérdida de [su] querido amigo Yog”. “Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, todo el mundo… Siempre querido”.

Elton John ha posteado una foto de ambos juntos y escribía que estaba “en profundo shock”. “He perdido un querido amigo, el más amable y generoso que he conocido, y un artista brillante. Mi corazón está con su familia, amigos y todos sus fans”. Mark Ronson también le ha valorado como persona al tiempo que le ha llamado fenómeno pop global. Ha dicho que ‘Everything She Wants’ es “una de las 5 canciones de artistas blancos que podrían sonar en un club de hip-hop de Nueva York de los 90 sin que nadie tirase botellas”.

El-P ha escrito que aprendió a tener sexo con ‘I Want Your Sex’ y Madonna ha pedido que 2016 se vaya a la mierda de una vez, al tiempo que ha subido un vídeo en el que entrega un premio a George Michael, le presenta como una diva, le da un beso y dice que hace vídeos con clase, como ella. “George Michael, I want your sex”, es una de sus frases. Spandau Ballet también han posteado una instantánea con él, mientras Robbie Williams, para quien ha sido una influencia muy evidente (versionó incluso ‘Freedom’ y lo publicó como single) ha dicho: “Dios mío, no, te quiero, George, descansa en paz”.

Entre los artistas menos esperados que también han lamentado su muerte encontramos a valores alejados de lo que solía hacer como Liam Gallagher (“espero que no sea verdad lo que estoy leyendo sobre George Michael”), Brian Wilson de Beach Boys (“muy triste (…) era un músico con mucho talento y cantante”), Ryan Adams o The Mountain Goats. En España podemos citar a Varry Brava o Carlos Jean.

Naughty Boy, con quien se supone que George Michael estaba grabando, simplemente ha mencionado el éxito de este ‘Jesus to a Child’, si bien es cierto que en un mensaje de horas antes indicaba que estaba en el hospital con su madre muy enferma, por lo que suponemos que Naughty Boy también pasa por horas difíciles.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 26, 2016

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

It better not be true bout George Michael — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 25, 2016

Very sad to hear that George Michael passed. He was a very talented musician and singer. Love & mercy to his family, friends and fans. — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) December 25, 2016

this song made me want to learn how to have sex https://t.co/j3vpPDR7cu — el-p (@therealelp) December 26, 2016

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x — Robbie Williams (@robbiewilliams) 26 de diciembre de 2016

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? Un vídeo publicado por Madonna (@madonna) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 5:09 PST

2016 – loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) December 25, 2016

RIP George Michael pic.twitter.com/AIOXYPYyzE — Ryan Adams (@TheRyanAdams) December 25, 2016

to write this @ 20 yrs old..https://t.co/Z9iwCFVHG7

1 of 5 songs by white artists u could drop in a 90's NYC hip hop club & not get bottled — Mark Ronson (@MarkRonson) December 26, 2016

jesus to a child — Naughty Boy (@NaughtyBoyMusic) 26 de diciembre de 2016

NO PUEDE SERhttps://t.co/oXg9p0OA1D — Varry Brava (@varrybrava) December 25, 2016