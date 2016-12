Fotos que no debiste perderte: Especial Navidad 2016

Nuestra sección dedicada a repasar fotos y vídeos de músicos y artistas en sus redes sociales tiene en estas fechas navideñas una auténtica mina de material. Por eso seleccionamos 10 estampas festivas que Katy Perry, Mariah Carey, Templeton, Wolf Alice, St. Vincent, Nacho Vegas o Lady Gaga nos han mostrado en los últimos días y que merece la pena no haberse perdido.

La tarjeta de felicitación de Templeton

La banda madrileña tiene la suerte de contar entre sus filas con un ilustrador tan talentoso como es Álvaro Martínez Bueno, que actualmente desarrolla su trabajo para DC Comics en series como Detective Comics (es decir, las aventuras de Batman y otros personajes relacionados con él). Por eso los autores de ‘Rosi‘ se pueden permitir felicitar las fiestas con una tarjeta tan chula como esta, que sitúa a los miembros del grupo como figuritas de un Belén.

St. Vincent y el adorno-polla navideño

Es obligatorio, cuando se acercan estos días, sacar esos adornos que desde hace años viven en cajas de zapatos (en el mejor de los casos) y que solo ven la luz al final del año. Claro que algunos de ellos son tan rematadamente feos que no merecerían ni eso. O si no mirad este colgajo con forma de estrella de cuero que nos muestra St. Vincent. Solo podía mejorar con un poco de ingenio y una polla dentro. Et voilá.

Wolf Alice también adornan con pollas

Claro que, a falta de un adorno horrible que colgar, puedes simplemente colgar la polla. Así es como los británicos Wolf Alice tienen decorado su local de ensayo, con un gran rabo de estética Minecraft dibujado con cinta adhesiva. ¡Y no le falta ni el flequillo! Ese es el espíritu, chicos.

Miley Cyrus se lo pone todo

¿Sabéis esa gente que aprovecha estos días para travestirse y ponerse todo tipo de horribles perifollos de colores nomatterwhat? Esa gente. Pues Miley Cyrus, pese a la imagen de niña mala que viene cultivando en los últimos años, es una de ellas. Aquí podemos verla con uno de los discretitos outfits que ha lucido en Navidad.

Ade Martín (Hinds) por el espíritu navideño

También puede ser que, aunque no te guste mucho el rollito, no te quede más remedio que dejarte “decorar” para no ser apestada por tus congéneres. Eso lo que nos dice la cara de Ade Martín, bajista de Hinds, en esta bonita foto en la que su negro pelo rizado se corona con espumillón. También nos dice “tagüenoelmojito”.

Nacho Vegas, un Papá Noel comunista

Otra posibilidad, si aún te debates entre odiar el capitalismo recalcitrante que gobierna en parte estos festejos y lo guay de reunirte con la familia y amigos para comer y beber aunque solo sea por una vez al año, puedes unirlo en uno. Eso es lo que ha hecho Nacho Vegas colocando un pin del Partido Comunista sobre su gorro de Papá Noel. Un resumen gráfico bastante certero de la “inocentada” que ha gastado, por cierto.

Katy Perry, novia de Santa, solidaria

Además de hacer el ganso como es habitual en ella, Katy y su chico, Orlando Bloom, han tenido una iniciativa bonita visitando un hospital infantil de Los Ángeles para hacerse fotos, cantar y llevar regalos a los niños que están ingresados en Navidad. Puede que sea solo un postureo, ok, pero las caras de alegría de los críos y sus familias valen oro, la verdad.

Lady Gaga y el ayudante de Santa Claus

La mañana de Navidad en EEUU es cuando se reciben y abren todos los regalitos que Santa deja en casa. Gaga y su perrete Asia, ataviada como una pequeña ayudante de Santa Claus, acuden raudos a ver la montaña (literal) de presentes recibidos, en una entrañable estampa navideña. Lo mejor es el mensaje final de Joanne a sus little monsters: “ojalá pudiera compartir estos regalos con vosotros, pero a cambio os envío mi amor”. LOLAZO.

Mariah, la más grande

No es que tratemos de compararla con la Jurado, no, pero es indudable que gracias al recurrente éxito, año tras año, de ‘All I Want For Christmas Is You‘, Mimi es la reina de la Navidad en EEUU y más allá. Y para muestra su fotaza con Beyoncé de hace unas semanas. También es legendario su gusto exquisito para la decoración navideña y este año no ha decepcionado: prácticamente en bragas y suje, fresquita, la hemos visto posar ante su modesto abeto navideño. Ya nos gustaría en mi pueblo tener un árbol navideño la mitad de tocho que este. Y encima, se lo regala AirBNB una web.

Lana del Rey beso

En las antipodas de Mariah, tras haber canturreado (muy apropiadamente) el célebre ‘Santa Baby’ junto a su hermana, Lana del Rey nos felicita las fiestas con un simple besito. ¿Ves, Mimi? Sencillo y sentido. No hace falta ser la más estrambótica para compartir amor y espíritu navideño. ¡Feliz Navidad a ti también, Lana!