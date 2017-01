Bowie descubrió que iba a morir cuando ya había empezado a rodar el vídeo de ‘Lazarus’

La muerte de David Bowie y el vídeo de ‘Lazarus’ son dos cosas que no pueden disociarse, por mucho que el videoclip llegase a nuestras vidas días antes de que se conociera el fallecimiento del artista. En el clip -recordemos- aparece David Bowie postrado en una cama de un hospital y referenciando su juventud.

Desde que se conocieron su muerte y su enfermedad, que había permanecido en secreto, se ha pensado que Bowie sabía que iba a morir y por eso grabó ese vídeo, pero los hechos no fueron exactamente así. Bowie llevaba enfermo de cáncer 18 meses cuando falleció pero solo hacía tres que le habían dicho que era terminal. En ese momento precisamente estaba grabando el vídeo de ‘Lazarus’.

Este es uno de los detalles que da a conocer el documental ‘The Last Five Years’ que estrena este sábado BBC y en España se podrá ver en Movistar+ a partir del día 10 de enero. El director del vídeo Johan Renck desmiente, pues, que David Bowie quisiera despedirse del mundo con este vídeo, pues le presentó la idea una semana antes de conocer el fatal diagnóstico. “Lo que dije enseguida fue: “la canción se llama ‘Lazarus’, deberías aparecer en cama”. Para mí era más sobre el aspecto bíblico, no tenía nada que ver con que estuviera enfermo. Lo descubrí después, la semana que rodamos, fue cuando le dijeron que se había acabado, estaban terminando con los tratamientos y la enfermedad había ganado”.

En el largo artículo de anticipo que publica The Guardian, el director del documental Francis Whately derriba igualmente la teoría de que ‘Blackstar‘ sea conscientemente un disco de despedida. Considera que en el fondo Bowie esperaba sobrevivir y cree que la obra es más ambigua.

Os recordamos que este año se podrá ver la exposición David Bowie Is en Barcelona. Las entradas salen a la venta el 9 de enero a través de Ticketea.