The xx reinventan ‘Too Good’ de Drake y Rihanna en clave melancólica

Hoy viernes, The xx edita su esperado tercer disco, ‘I See You’, que incluye singles como ‘On Hold’ y ‘Say Something Loving’. Es el lanzamiento de la semana y el trío británico ya ha empezado a promocionarlo en la radio británica. Esta mañana el grupo ha visitado el programa Live Lounge de BBC para presentar algunos de los temas del disco, incluyendo ‘On Hold’.

Como es costumbre, los invitados a este show hacen una versión de un tema popular del momento y The xx ha escogido ‘Too Good’ de Drake y Rihanna, que no podría haber sonado más melancólica en sus manos, a diferencia de la original, mucho más seductora. Por otro lado, esta versión tiene todo el sentido del mundo, pues Rihanna ha sampleado a The xx en el pasado (‘Drunk in Love’) y el trío habría hecho lo mismo con Drake en una de las canciones de la edición de lujo de su nuevo disco, ‘Naive’ (concretamente ‘Doing it Wrong’ de ‘Take Care’). Para terminar de rizar el rizo, la canción que daba título a aquel disco de Drake, en la que también cantaba Rihanna, estaba producida por Jamie xx.

Puedes escuchar la versión indicando a las 2 horas y 14 minutos de reproducción del audio de BBC.