Robbie Williams vende otro medio millón, Tove Lo no

Hits

El último disco de Robbie Williams es otro éxito de ventas en Reino Unido. En las islas británicas siempre le han tratado como una especie de Dios y allí sus certificados de platino se cuentan por decenas: ‘Life Thru a Lens’ fue 8 veces platino, ‘I’ve Been Expecting You’ 10 veces platino, ‘Sing When You’re Winning’ 8 veces platino… largo etcétera. Naturalmente con el paso de los años, la llegada del streaming y al perder el apoyo de Radio One al rebasar los 40 (él mismo ha afirmado ser víctima del “ageism”), sus ventas han bajado, tocando fondo con ‘Take the Crown’ en 2012. Si es que vender medio millón de unidades dentro de un único país se puede considerar “tocar fondo”.

Las cosas no pintaban nada bien para Robbie cuando ‘Party Like a Russian’, el primer single de este nuevo álbum, ‘The Heavy Entertainment Show‘, quedaba en un humillante puesto 68 en Reino Unido. Sin embargo, ha salvado los muebles muy bien con el segundo sencillo, el precioso ‘Love My Life’, que sí ha llegado al puesto 22 de las listas oficiales pese a que, insistimos, no ha sido añadido a las playlists de la emisora más importante del país, Radio One. El disco ha aguantado sin problemas toda la Navidad en torno al top 10, de hecho siendo casi, casi top 5, tras haber sido número 1 en su semana de salida, y como resultado ha vendido más de 400.000 unidades. Es, por tanto, platino, y no se descarta el doble platino, pues aún está en el top 20 de álbumes y no se sabe lo que puede suceder con los siguientes sencillos.

Fuera de Reino Unido, Robbie Williams siempre ha tenido resultados desiguales. Si en los 90 no logró convertirse en una estrella, no lo va a lograr ahora. Y sin embargo sí tiene de su parte un mercado tan importante como el alemán. Allí ‘The Heavy Entertainment Show’ también ha gustado y ya es oro tras la venta de 100.000 unidades. A falta de lo que pueda pasar, pues, ya van medio millón de copias vendidas, si hay otro single de relativo éxito se podría llegar al millón y, en cualquier caso, unas 750.000 copias a nivel mundial no pueden ser consideradas un fracaso ahora mismo para un artista que no ha contado con el apoyo de los americanos.

Flops

Quien no ha logrado asentarse con su segundo álbum ha sido Tove Lo. Su primer álbum ‘Queen of the Clouds’ era uno de los grandes beneficiados de las nuevas normas de streaming en Estados Unidos y así, gracias al streaming de sus sencillos principales ‘Habits’ y ‘Talking Body’, todo el álbum aparecía en el Billboard 200 durante meses. Sin embargo, nunca vendió de aquel debut más que 200.000 copias reales en EE UU, y no ha fidelizado en absoluto al público.

Pese a que ‘Cool Girl’ lleva 180 millones de streamings y ha sido una canción apoyada por diversas radios de todo el mundo, incluyendo la española, y pese a la calidad del disco, ‘Lady Wood‘ no pasó de ser número 40 en Reino Unido, aguantando en todo el top 75 solo esa semana, y número 63 en un lugar tan poco competitivo como España. Sí pudo ser número 1 en su país, Suecia, y número 11 en Estados Unidos, si bien durante la segunda bajaba al puesto 63 y después al puesto 133. Sin duda, uno de los descalabros del año.

De nuevo pese a su calidad, ‘True Disaster’ no ha servido para aumentar las ventas de un disco que, inexplicablemente, está pasando totalmente desapercibido. Y no será porque no lo haya intentado.