La gira de “grandes éxitos” de Sigur Rós no pasará por España… ¿pero es necesaria?

Sigur Rós ha anunciado gira europea, una extensión de su recientemente anunciada gira por Estados Unidos llamada “una tarde con Sigur Rós”, en la que el grupo islandés ofrecerá a sus fans dos conciertos separados por un descanso y sin teloneros. La gira no pasa por España esta vez pero será presumiblemente parecida al directo que la banda ofreció en la pasada edición de Primavera Sound, donde actuó naturalmente sin disco, básicamente con un repertorio de “grandes éxitos” y con una puesta en escena espectacular, aunque con resultados que dividieron al público.

Existen varias razones por las que esta gira es necesaria. En primer lugar, no tantos grupos llevan una puesta en escena tan preciosa como la de Sigur Rós: la fantasía futurista con la que el grupo acompañó sus últimos directos en la península es un absoluto lujo de ver. Además, el grupo lleva tiempo sin sacar disco. Su último trabajo, ‘Kveikur’, salió en 2013 y ha decidido regresar a la carretera en lugar de quedarse en casa, algo que sus fans agradecen y seguramente el grupo también. El gusanillo de salir de gira siempre está ahí.

Esta gira no deja de plantear la posibilidad de que Sigur Rós pueda haberse convertido ya en uno de esos grupos que gira con el material antiguo que sus fans demandan. ‘Kveikur’ recibió buenas críticas y tres canciones de su “tracklist” aparecen en el top 10 de canciones más escuchadas de Sigur Rós en Spotify, ¿pero cuántos fans lo antepondrían a ‘Agaetis byrjun’, ‘( )’ o ‘Takk…’? Ni siquiera el mismo grupo lo recuerda con especial interés en sus giras recientes, como puede apreciarse en Setlist.fm… El grupo necesita un disco “crossover” de nuevo y ‘Óveður’, su último single, no parece que ofrezca el sonido adecuado. No ha triunfado entre los singles de Sigur Rós y me atrevo a decir que pocos fan lo recuerdan ya.

Una gira de grandes éxitos siempre es bienvenida, pues ofrece las mejores canciones de un artista, pero no parece el momento ahora mismo de que Sigur Rós se acomode a girar con material viejo cuando debería tener todavía mucho que ofrecer. ¿O ya no? ‘An Evening with Sigur Rós’ tiene pinta de gira para fans y será un espectáculo hermoso, cuidado al detalle y lleno de buenas canciones como todo concierto del grupo, pero ojalá su próximo trabajo ofrezca nuevos “grandes éxitos” que el grupo pueda integrar con los antiguos (‘Hopíppolla’, ‘Olsen Olsen’ o ‘Starálfur’) de modo que una gira como la que extiende ahora a Europa se renueve dignamente.