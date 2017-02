El sencillo juego de luz y color que puede funcionar a Maggie Rogers

Maggie Rogers, una de nuestras apuestas revelación de cara a este año, estrena hoy nuevo vídeo, promocionado ya bajo el paraguas de Universal y a lo grande. La cantante, que ha despuntado con pistas como ‘Dog Years’ y sobre todo ‘Alaska’, ofrece ahora un vídeo en aparente falso plano secuencia (hay un par de fundidos a negro) para la ya conocida ‘On + Off’. Entre el vídeo pop coreografiado, el hedonismo y el juego de luces y color, parece aproximarse a las ideas de OK Go, si bien las de estos son ya cada vez más y más rebuscadas y aquí predominan la sencillez y la naturalidad. Dirige Zia Anger.

‘On + Off’ será incluida en el EP ‘Now That The Light Is Fading’, que llegará el 16 de febrero. La canción compuesta y coproducida por Maggie Rogers, Nick Das y Doug Schadt se unirá en ese EP a ‘Alaska’, ‘Dog Years’ y una última canción.

La nota de prensa de Universal recuerda que su primera gira en Estados Unidos se agotó dos meses antes de su lanzamiento y que Rogers ha agregado un segundo show en Nueva York el 12 de abril en el Music Hall de Williamsburg en Brooklyn. La gira comienza el 20 de marzo en The Irenic en San Diego.