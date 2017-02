¿Propiciará Sia la abduccción pop definitiva de Brooke Candy?

La californiana Brooke Candy (atención, Tumblr lleno de pollas) lleva aproximadamente desde 2012 pegando el cante en el mundo del pop (en varios sentidos), sin haber logrado despegar de forma decidida, a día de hoy. Quizá su nombre no os suene mucho tal cual, pero si recordamos que era aquella especie de Afrodita de pelo rosa y vestimenta metalizada en el aquel vídeo desértico de Grimes para ‘Genesis’ igual os vais situando más.

A partir de aquel momento la visibilidad de Candy, que también ha ejercido como stripper y estilista para la revista masculina Hustler (de la que su padre es CEO), fue a más, con vídeos como ‘Das Me’ o ‘I Wanna Fuck Right Now‘ en los que, además de una gran capacidad para exhibir outfits loquísimos, rapeaba con convicción. En 2013 obró su primera grabación para una multinacional, participando en ‘Cloud Aura‘, uno de los temas de ‘True Romance’, el debut de Charli XCX.

Un año después, aparte de lamer a Courtney Love y besar en público a Miley Cyrus, firmaba su primer contrato con RCA y en esta compañía lanzaba ‘Opulence’, una canción que luego dio nombre a su primer EP. Este tema supuso su primera colaboración con Sia Furler, que co-escribía el tema con ella y Diplo. Pese a lograr cierta repercusión con esta canción, poco a poco se fue apagando su zeitgeist y su primer largo, ‘The Daddy Issues’ (clara alusión al oficio de su reputado progenitor), se ha ido dilatando de forma poco clara.

Con la próxima primavera como fecha probable de publicación, 2016 supuso un año de relanzamiento, con canciones (y vídeos imperdibles) como ‘Happy Days‘, ‘Nasty’ o ‘Paper or Plastic‘ que mostraban un claro viraje al pop, apartando el rap a un segundo plano y mostrándose algo menos agresiva. En las últimas semanas del año conocimos una nueva colaboración con Sia, ‘Living Out Loud’, aunque en un remix de KDA. Pero el trabajo del interesante productor británico no permitía conocer la verdadera dimensión de esta canción, que al fin hoy hemos conocido.

La versión original del tema está producida por el colaborador habitual de la mujer-escondida-tras-la-peluca-rubia, Jesse Shatkin, y co-escrita por varios de los autores más reputados y comerciales del momento: Furler, Greg Kurstin, Geoffrey Early (Ziggy Marley, Beyoncé, David Guetta y Priscilla “Priscilla Renea” Hamilton (Rihanna, Fifth Harmony). Y es un claro intento de asaltar las listas de éxito a lomos de la inconfundible voz de la australiana. Quizá demasiado evidente. Veremos cómo condensa finalmente todas sus facetas en ese ‘The Daddy Issues’ que tambiñen contará con colaboraciones de SOPHIE, Jack Antonoff o Sandy Vee (Katy Perry, Rihanna). ¿Será abducida por el pop definitivamente, perdiendo ese punto excéntrico a lo Mykki Blanco que la distinguía?