Katy Perry podría presentar su nuevo single en la gala de los Grammy

Sorpresa, sorpresa, la que se avecina… En las últimas horas la Recording Academy, que organiza y promueve en EE UU los Premios Grammy, ha confirmado que Katy Perry se une a la lista de artistas que actuará en la gala 2017 que tendrá lugar en la madrugada del 12 al 13 de febrero. Un tuit que la californiana ha retuiteado más tarde, dando validez a la información Se une así a otros nombres ya confirmados tamaño Adele, Beyoncé (cuyo embarazo gemelar no la impedirá participar), The Weeknd con Daft Punk, Metallica, Bruno Mars o John Legend, entre otros.

¿Y qué tendrá que contarnos Katy? No parece probable que recupere antiguos temas, al estilo de lo que acaba de hacer Lady Gaga en la Super Bowl, pues ella no promociona, por el momento, ningún tour (el de ‘Prism’ terminó hace no tantos meses). La lógica dice que sería una plataforma inmejorable para presentar un nuevo single puesto. Algo que, además, encaja en el timing.

Después de ‘Rise’, su fallido himno para las Olimpiadas de Río 2016, se hizo notorio que estaba trabajando en el estudio. De hecho ella misma, en respuesta a un hater en Twitter, habló de un “show en 2017”. Y, semanas después, dio a conocer algunos breves fragmentos de música a través de Snapchat, con vídeos desde el estudio. Solo quedaba definir el momento de su comeback y… parece evidente que será el próximo domingo.

Actualización: según el blog de Josep Vinaixa, que a su vez cita Billboard como fuente –información que ha desaparecido después–, este viernes 10 de febrero verá la luz un nuevo single de Katy Perry titulado ‘Chained to the Rhythm’ (tendrá algo que ver con Grace Jones), que cuenta con un featuring del artista jamaicano Skip Marley.

Como ya os contamos, la gala de los Grammy 2017 será transmitida en directo y en abierto por primera vez en nuestro país, a través del canal DKiss.