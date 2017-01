Daft Punk actuará con The Weeknd en los Grammy; Kanye, Bieber y Drake los boicotearán

A pesar de que The Weeknd no está nominado a ningún premio como autor principal en la próxima edición de los premios Grammy (sí como co-autor en ‘Lemonade’ de Beyoncé), pues su último disco, ‘Starboy’, no entraba por fecha en la preselección, el artista canadiense actuará en la ceremonia del próximo 12 de febrero, tal y como ha confirmado hoy la Academia de la Grabación. Y no lo hará solo sino con Daft Punk, el dúo francés autor de ‘Get Lucky’ o ‘One More Time’ y co-productor de dos canciones del último trabajo de The Weeknd, ‘Starboy’; el tema titular y ‘I Feel it Coming’.

Daft Punk no actúa en directo precisamente desde la edición de los Grammy de 2014, de la que salió con varios premios bajo el brazo gracias a su exitoso último trabajo, ‘Random Access Memories’. ¿Será este el comienzo del regreso a los escenarios de Daft Punk tras los rumores que han situado al grupo de gira por todo el mundo en 2017?

Tres artistas nominados a los Grammy que NO acudirán a la ceremonia, sin embargo, son Kanye West, Justin Bieber y Drake, según informa TMZ. El portal asegura que estos tres artistas de gran nivel han decidido perderse la gala de los Grammy por considerar los premios “irrelevantes” y poco representativos de la cultura popular actual. No es ninguna tontería que Bieber y Drake boicoteen los Grammy, pues sus último discos, ‘Purpose’ y ‘Views’, respectivamente, aspiran al premio más importante, el de Disco del año.

Se atribuye a Kanye la opinión de que ninguno de sus 21 gramófonos le ha sido otorgado en oposición a un artista blanco. Efectivamente, su más reciente largo, ‘The Life of Pablo’, aspira únicamente a Mejor disco de rap en los premios. Más o menos la misma opinión tiene de este asunto Frank Ocean, que no presentó ‘Blonde’ (uno de los discos mejor valorados de 2016) a preselección por considerar los Grammy injustos con los artistas afroamericanos, además de “anticuados”.