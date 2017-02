The Divine Comedy se come una pizza ante Buenafuente

Por propia experiencia sabemos que Neil Hannon, el hombre tras The Divine Comedy, es un tipo enormemente divertido, además de un genial compositor que cuenta ya con más de 20 años de carrera musical a sus espaldas. Y anoche volvió a comprobarse en su aparición en Late Motiv, el late-night que presenta Andreu Buenafuente en #0 de Movistar+.

Tras actuar el pasado domingo en el certamen sevillano Nocturama, Hannon y su banda pasaron por el programa para realizar una actuación, promocionando ‘Foreverland’, el notable disco que publicaron el pasado otoño. En concreto interpretaron el single ‘How Can You Leave Me On My Own’, aquel que parodia actitudes tópicas y rudimentarias del hombre cisgénero cuando su pareja no está en casa. Para darle énfasis al mensaje, durante el solo de piano de la canción Neil se abalanza sobre una pizza y una cerveza, a la que se queda enganchado ya hasta el final del tema.

Tras la actuación, Buenafuente charló brevemente con el artista irlandés y le contó que tenía varios fans por allí, como el bajista de la banda en directo del programa (“es una groupie”, dice tal cual) o “el invitado” (no quedó claro si se refería a David Pulido o Manolo Solo, que fueron a hablar sobre sus premios Goya por ‘Tarde para la ira’).

Tras estar en Sevilla, The Divine Comedy rematan esta semana su gira por nuestro país: esta misma noche del 7 de febrero estánen el Teatro Nuevo Apolo de Madrid (entradas aquí); y mañana, en Barcelona, en Festival del Mil·lenni (entradas aquí).