Flower power en un vídeo poco ‘Espectacular’ de Fangoria

Fangoria acaban de presentar vídeo oficial para ‘Espectacular’, canción producida por su colaborador frecuente en los últimos años Guille Milkyway (La Casa Azul) que conocimos hace unas semanas. El vídeo, huyendo de las desconcertantes y algo cutres pero divertidas idas de olla de Stanley Sunday de sus últimas piezas visuales, es una sucesión de coloridos planos superpuestos de flores, un bailarín negro y los propios Nacho (de traje) y Alaska (con un arcoiris por bandera). Nada ‘Espectacular’, como la misma canción.

Este tema forma parte de ‘Miscelánea para canciones de robótica avanzada’, la reedición en doble CD de ‘Canciones para robots románticos’, el álbum que el dúo publicó el pasado año, que llega a las tiendas el día 17 de febrero. En esta reedición encontraremos el disco original (poco interesante para quienes ya lo compraron en su día) junto a un segundo CD que, ahí sí, presenta varios inéditos entre los que se incluyen esta ‘Espectacular’ y lo que debe ser un mash-up de ‘Disco Sally’ y ‘Fiesta en el infierno’ llamado…. Wait for it… ‘Disco Sally baila en una fiesta en el infierno’. No lo visteis venir, ¿a que no?

Por otro lado, Fangoria celebran la salida de este nuevo volumen de su discografía con una serie de conciertos muy especiales bajo el título de ‘Pianíssimo’ y que, como su propio nombre indica, tendrá una primera parte centrada en reinterpretaciones de clásicos del grupo solo acompañados por un pianista que promete ser “un invitado muy especial”. La segunda parte será un concierto de Fangoria al uso. Serán tres conciertos en el Teatro Barceló de Madrid y dos en la sala BARTS de Barcelona. Las entradas pueden encontrarse aquí. Os dejamos con el tracklist del CD2 de su reedición y el citado vídeo:

1. Espectacular

2. El día a día de mi psicopatía

3. ¿Qué quiere usted de mí?

4. Lo peor es lo mejor

5. Canciones que hablan sobre bailar

6. Disco Sally baila en una fiesta en el Infierno