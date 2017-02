Selena Gomez y Kygo buscan el éxito del verano 2017 sonando a 2015

Como se rumoreaba desde hace unos días, hay nuevo single conjunto entre Kygo y Selena Gomez. ‘It Ain’t Me’ sigue apostando por el medio tiempo con guitarrita que tanto se ha llevado y por el tropical house, pero no de un modo ligeramente moderno (la vuelta que le han dado The xx), sino como si estuviéramos en 2015. Lo peor es que podría triunfar si echamos un ojo a las listas de éxitos y comprobamos el alcance, por ejemplo, de The Chainsmokers.

Se trata de la primera canción de Kygo desde su debut ‘Cloud Nine‘, que incluía algunos de sus hits. También puede ser un nuevo pelotazo para Selena Gomez tras su breve retirada por razones de salud. Además, a pesar de los resultados discretos inicialmente de su álbum ‘Revival’, finalmente sobrevivía en listas gracias al alto streaming de singles como ‘Good For You’, ‘Same Old Love’, ‘Hands to Myself’ y ‘Kill’Em With Kindness’, todos ellos en torno a los 200 y 300 millones de streamings en Spotify.

Con ‘It Ain’t Me’ el objetivo es claro: la consecución de un nuevo hit de cara al verano de 2017. ¿Lo lograrán juntos gracias a la enorme comercialidad de este tema de ritmos tropicales, voces tratadas y pre-estribillo coral o dirá el público “¡hasta aquí hemos llegado con este estilo musical!”. Primeros resultados, desde mañana en plataformas de streaming.