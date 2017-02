El “himno de alegría” de Ed Sheeran: ¿en cuántas bodas sonará su nueva canción?

El 3 de marzo sale el nuevo disco de Ed Sheeran, ‘Divide’, del que ya conocemos los singles ‘Shape of You’, vídeo feminista incluido, y ‘Castle on the Hill’. Hoy, el cantante británico estrena un tercer tema, ‘How Would You Feel (Paean)’, que no es single pero, como ha comentado en Twitter, sí una de sus “favoritas”.

Lejos de los experimentos pop y rock de los anteriores sencillos, ‘How Would You Feel (Paean)’ es una sencilla balada de amor marca de la casa, ahora con un punto country que llega a su auge hacia la mitad, cuando emerge un bonito solo de guitarra eléctrica. La canción es tan clásica que lleva el término “paean” (“himno de alegría”) en su título y parece diseñada para los mismos bailes nupciales en los que ‘Thinking Out Loud’ del mismo Sheeran sonó sin parar durante 2016. ¿Ha hallado Sheeran su nuevo clásico nupcial?

La letra, tan ñoña como cabría esperar: “eres la única chica y sabes que es verdad / me siento más joven cada vez que estoy solo contigo / nos sentamos en un coche aparcado, robándonos besos en el jardín / ¿qué sentirías si te dijera que te amo? / es algo que quiero hacer / tomarme mi tiempo, pasando mi vida enamorándome más y más de ti / así que dime que tú también me amas”. La de lágrimas que caerán en sus conciertos en Madrid y Barcelona en abril…