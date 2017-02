Así suena Amateur, nuevo grupo de integrantes de La Buena Vida

Según informa Está Pasando Show, el programa de Borja Prieto, hay nuevo grupo de algunos miembros de La Buena Vida. No especifica a qué miembros se refiere, pero el snippet estrenado en torno al minuto 30 del podcast deja claro que Mikel Aguirre, cantante en La Buena Vida junto a Irantzu Valencia, está presente. Al parecer, ha trabajado en un local de ensayo en Donosti, Iñaki de Lucas (productor del grupo donostiarra) está metido en el proyecto, “han grabado un montón de canciones y podrían tener un álbum”. Borja Prieto cuenta que varias discográficas han recibido sus temas, que “todo el mundo lo quiere editar” y avanza que se llaman Amateur. El tema estrenado recibe el nombre de ‘El golpe’.

La Buena Vida, uno de los grupos fundamentales del pop español de los 90 y también nuestro siglo, sufrió un primer varapalo con el abandono de Irantzu Valencia para dedicarse a sus asuntos personales. Sin ella el grupo llegó a publicar un EP y ofreció una serie de conciertos, pero quedó tocado definitivamente con la muerte del co-autor y bajista, el carismático Pedro San Martín, en accidente de coche cuando volvía de un concierto de Nacho Vegas.

Mikel concedía una entrevista en 2012 en la que hablaba sobre su futuro musical, y su intención era seguir al margen de La Buena Vida: “El grupo como tal yo creo que tocó a su fin. No estando Pedro no tiene ningún sentido seguir. Javi seguirá, yo seguiré, e Irantzu no sé qué planes tiene. Pero yo creo que será difícil ver a La Buena Vida juntos de nuevo en un escenario”.

Parece que sus planes sí se materializarán, del mismo modo que Javi continúa al frente de su proyecto Ama. Irantzu, por su parte, sólo ha hecho un par de colaboraciones estos años con Mercromina y León Benavente.