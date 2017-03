Ed Sheeran bate el récord de Drake en Spotify y rapea en su nuevo tema

Este viernes, 3 de marzo, Ed Sheeran publica su esperado nuevo disco, ‘÷’. El disco se ha presentado con dos singles, ‘Shape of You’ y ‘Castle on the Hill’, pero es el primero el que se ha llevado el gato al agua: ‘Shape of You’ continúa inamovible en el primer puesto de las listas de éxitos tanto en Estados Unidos y Reino Unido, mientras en España es top 2.

Hoy conocemos la noticia de que ‘Shape of You’ puede sumarse otro éxito, el de ser la canción con más reproducciones en Spotify. Supera ‘One Dance’ de Drake, que logró 48 millones de reproducciones en una semana el año pasado. ‘Shape of You’ ha conseguido un mínimo de 50 millones de reproducciones por cada semana que ha pasado desde su lanzamiento el pasado 6 de enero, siendo la semana del 3 al 9 de febrero la mejor, con 54 millones de reproducciones. Es la canción del año ahora mismo.

Con estos datos es fácil adivinar que ‘÷’ va a ser uno de los discos más vendidos de 2017, si no el más vendido. De hecho, el autor de ‘Thinking Out Loud’ no tiene problema en reconocer que aspira a vender más discos que Adele porque “aunque creativamente cada uno va a lo suyo, cuando el producto sale, es una competición”. Sheeran recuerda que Adele es la única persona que ha vendido más discos que él en la última década. Sin duda, Sheeran juega en la liga de Adele y no en la de supuestos competidores como Bruno Mars.

Por otro lado, Sheeran tiene más temas nuevos que compartir con sus fans. Si hace unos días escuchamos la nueva balada nupcial ‘How Do You Feel (Paean)’, el cantante británico estrena ahora ‘Eraser’, que viene con rap incluido. Por cierto, Sheeran ha tocado ‘Shape of You’ con The Roots e instrumentos de juguete en el programa de Jimmy Fallon. Con ambos vídeos os dejamos.