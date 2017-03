Fleet Foxes presenta su nuevo disco con canción doble

Por fin conocemos el disco que Fleet Foxes presentará en su par de conciertos confirmadas en España en 2017. El grupo americano ha anunciado ‘Crack-Up’, su tercer álbum, que sale el 16 de junio a través de Nonesuch Records y se presenta con una canción doble de casi nueve minutos, ‘Third Of May / Ōdaigahara’, que contrasta grandes melodías armonizadas con un fondo rítmico e instrumental más agresivo en la primera parte y un trasfondo más introspectivo en la segunda.

‘Crack-Up’ es la continuación de ‘Helplessness Blues’, que salió en el ya lejano 2011 y fue uno de los mejores discos de aquel año para numerosas publicaciones como la nuestra. Fue el disco que consolidó a Fleet Foxes como uno de los grupos más importantes de la música popular contemporánea en Estados Unidos después de la publicación de su aclamado primer disco.

‘Crack-Up’ fue grabado durante julio de 2016 y enero de 2016. Robin Pecknold es autor de todas las canciones y ha producido el disco junto a su colaborador y amigo de toda la vida, Skyler Skjelset, también integrante de Fleet Foxes junto a Casey Wescott, Christian Wargo y Morgan Henderson.

Fleet Foxes actúa el 1 de julio en Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y el 7 de julio en Bilbao BBK Live.

‘Crack-Up’:

01 I Am All that I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

02 Cassius, –

03 – Naiads, Cassadies

04 Kept Woman

05 Third Of May / Ōdaigahara

06 If You Need To, Keep Time On Me

07 Mearcstapa

08 On Another Ocean (January / June)

09 Fool’s Errand

10 I Should See Memphis

11 Crack-Up