Adele huye aterrada en el escenario… ¡por un mosquito!

Aunque un concierto de Adele sean, en buena parte, una colección de baladones para llorar a moco tendido, también tienen cierto toque de imprevisibilidad. Bien sea por su notable sentido del humor, por su tendencia a soltar tacos por doquier o porque es capaz de confesar públicamente, como ocurrió hace solo unos días, que se ha casado en secreto con su pareja, el empresario Simon Korecki.

Eso ocurrió en la actual gira que desarrolla la artista británica por Australia, donde hace unas horas han vivido otro de esos momentos hilarantes e inesperados de Adele sobre las tablas, que ha recordado aquel episodio en México con un murciélago. En esta ocasión, como ha logrado capturar un asistente en vídeo, Atkins entra en auténtico pánico cuando descubre que sobre su brazo está posado un mosquito. Entre risas, grita “¡estaba chupando mi sangre!”. Más tarde, cuando logra matarle, parece acercarse a hablar con él, pero “sus amigos” acuden de nuevo y vuelve a espetar “¡quieren matarme!”. Hilarante.

Hace apenas unas semanas, Adele ganaba los premios Grammy más importantes en detrimento de Beyoncé, generando cierta controversia pero certificando su preponderancia comercial en una industria en la que, hoy por hoy, nadie puede hacerle sombra. Bueno, nadie hasta que Ed Sheeran ha publicado su nuevo disco, ‘÷‘. De momento apunta a que logrará grandes cifras, pero veremos si alcanza el nivel de su compatriota.

Adele freaking out because a mosquito was on her is hilarious 😂 #AdeleLive2017 pic.twitter.com/Vqz6cd2f4f

— Adele Union (@AdeleUnion) March 6, 2017