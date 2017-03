Surf y carretera en el previsible clip de Manel Navarro para ‘Do It For your Lover’

Esta mañana Manel Navarro presenta el clip de ‘Do It for your Lover’, la canción seleccionada en el programa Objetivo Eurovisión para representar a España en el certamen de Eurovisión 2017 que se celebrará el próximo mes de mayo en Kiev. Una elección cuya polémica sigue coleando y quizá no se acalle hasta que termine esta edición.

Aunque cuenta con planos realmente espectaculares de los parajes naturales de la isla de Tenerife, en la que se ha rodado bajo las órdenes del director Mauri D. Galiano, resulta cero sorprendente. Camisas hawaianas, surf en playas espectaculares, viajes por carreteras escarpadas en todoterreno descapotable… Todos los topicazos necesarios para una canción claramente playera, deudora de artistas como Jack Johnson o Jason Mraz. Al menos hay que reconocer que la previsible chica en bikini sea Sofía de Tomás Ascanio, actual campeona de Canarias del Surf Open Femenino, que da muestras de su habilidad sobre la tabla.

Esta semana conocíamos que Manel Navarro y su equipo contará con un realizador contrastado para preparar la puesta en escena que acompañará la interpretación de la canción el día 13 de mayo en Kiev. Será Hans Pannecoucke, que ya diera muestras de su trabajo en la actuación que llevó a sus compatriotas de Países Bajos, The Common Linnets, hasta la segunda posición del certamen de la canción en 2014.