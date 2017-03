Manel Navarro apuesta por el director de escena de The Common Linnets para su actuación

El joven Manel Navarro sabe que tendrá muchas miradas puestas en él durante su participación en Eurovisión 2017. Más de las habituales, quiero decir, a causa de la polémica que ha generado su elección en el programa Objetivo Eurovisión. En una final en la que empató con Mirela, favorita del público, el catalán se alzó como el elegido final gracias al voto de favor del jurado profesional. Una polémica que, pese a los esfuerzos del ente público, no se apaga: en las últimas horas ha sido LeKlein, otra finalista, la que ha redundado en las acusaciones de tongo.

Sabedor de que se le mirará con lupa a todos los niveles, él y su equipo han buscado con un profesional de éxito contrastado en el certamen para que la puesta en escena no sea objeto de críticas y controversia, como ocurría el año pasado con Barei, que apuntó a un alto factor de improvisación en su actuación. Hoy se ha confirmado que Navarro contará con el belga Hans Pannecoucke, un experimentado director y realizador de programas musicales y de entretenimiento en los Países Bajos.

Suyo fue el diseño de la puesta en escena de sus compatriotas The Common Linnets en 2014, que obtuvieron un meritorio segundo puesto con su propuesta country-pop. En su actuación, Pannecoucke usó el suelo acristalado del escenario para que pareciera que el grupo flotaba sobre un falso asfalto. Veremos, pues, qué es capaz de hacer con la festiva ‘Do It For Your Lover’ con la que Manel Navarro representará a España en el certamen de la canción. ¿Logrará revertir así el batacazo que vaticinan las apuestas?