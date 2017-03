Ed Sheeran pulveriza un récord de 1953 en las listas británicas

La pregunta no era si el nuevo disco de Ed Sheeran entraba en el número 1 de las listas británicas, sino cuántas copias vendía y cuántas semanas resistirá en esa posición durante este 2017. “Divide” no ha superado el récord de unidades vendidas en una semana de ’25’ de Adele (800.307) ni el de ‘Be Here Now’ de Oasis (695.761), pero se ha quedado cerca con 671.542 copias, representando el mejor debut de un solista masculino de la historia en Reino Unido. El 12% de esas “copias” son puntos de streaming, mientras que el vinilo ha vendido 13.546 unidades, algo más que ‘Blackstar’ de Bowie en la semana de salida, que con 12.000 unidades era el vinilo más vendido en una semana de los últimos 20 años.

Pero lo mejor está en la lista de singles. Las 16 canciones del tercer disco de Ed Sheeran entran en el top 20, y 9 de ellas llegan al top 10. Hasta ahora, ningún otro artista había tenido más de 4 hits en el top 10. El récord lo tenía Frankie Laine en 1953, pero Edward lo ha pulverizado ocupando al completo el top 5. Únicamente el single de Chainsmokers con Coldplay ha impedido que Sheeran ocupe el top 10 al completo con las canciones de “Divide”.

‘Shape of You’ continúa siendo el gran hit del álbum: lleva 9 semanas en el número 1, lo máximo que ha estado un artista masculino en solitario en el número 1 desde ‘(Everything I Do) I Do It For You’ de Bryan Adams (16 semanas). ‘Castle on the Hill’ sigue en el puesto 3, y hasta 7 canciones del álbum entran por primera vez en el top 10, lideradas por ‘Galway Girl’, la pista “irlandesa” del disco, que llega directa al top 2.

Os dejamos con el impresionante resultado en la lista de singles de Ed Sheeran. No sabemos si la crítica de Pitchfork pudo amargarle algo el día de ayer, pues como un usuario nos comentaba: “Ed Sheeran se seca los mocos con billetes de 100 libras esterlinas”.

1 (1) 9 Shape Of You [140,647 sales | 1,145,379 sales total]

2 (NEW) 1 Galway Girl [90,083 sales]

3 (3) 9 Castle On The Hill [74,020 sales | 757,130 sales total]

4 (NEW) 1 Perfect [62,599 sales]

5 (NEW) 1 New Man [56,656 sales]

6 (NEW) 1 Happier [52,738 sales]

8 (NEW) 1 Dive [50,820 sales]

9 (NEW) 1 Supermarket Flowers [48,711 sales]

10 (NEW) 1 What Do I Know? [47,108 sales]

11 (11) 3 How Would You Feel (Paean) [46,778 sales | 129,090 sales total]

12 (NEW) 1 Barcelona [42,046 sales]

13 (NEW) 1 Nancy Mulligan [41,131 sales]

14 (NEW) 1 Eraser [40,243 sales]

15 (NEW) 1 Hearts Don’t Break Around Here [38,939 sales]

18 (NEW) 1 Bibia Be Ye Ye [36,507 sales]

19 (NEW) 1 Save Myself [31,718 sales]

Y os dejamos también con el Ed Sheeran de 1953. ‘Answer Me’ era uno de los números 1 que Frankie Laine conseguía aquel año.