Feist, más PJ Harvey en ‘Pleasure’, un single de grandes contrastes

El nuevo single de Feist es al fin uno de los estrenos de este viernes. ‘Pleasure’ es lo primero que podemos escuchar de ese disco que la cantante, una de las más queridas en el indiemainstream, prepara de cara al próximo 28 de abril. El disco también llamado ‘Pleasure’ llega nada menos que seis años después de ‘Metals‘, su álbum más arisco… hasta ahora.

La nueva canción comienza muy en voz baja para incorporar poco a poco una guitarra eléctrica cruda que solo nos puede recordar a la PJ Harvey de ‘Rid of Me’. Cuando pensabas que definitivamente la Feist de ‘1 2 3 4’ había muerto para siempre, la artista va construyendo un crescendo que incluye arrebatos de blues, pero también instrumentos de percusión y palmas. Termina de dar el contraste esa portada llena de flores, que llega a tiempo de celebrar la primavera, que comenzará justo esta semana.

Acompañan a Feist sus amigos habituales Chilly Gonzales, a punto de sacar álbum con Jarvis Cocker, Mocky y Renaud Letang, que en este tiempo ha trabajado con Bebe. Jarvis Cocker, de hecho, aparece en los créditos de uno de los temas nuevos de Feist, ‘Century’.

Feist publicó su primer disco en 1999, pero dio un pequeño salto a la fama con ‘Let It Die’ en 2004. Allí destacaban temazos como ‘Mushaboom’ o la versión de ‘Inside Out’ (Bee Gees). ‘The Reminder‘ terminó de darle el empujón hacia la popularidad gracias a la inclusión de la semiversión ‘1 2 3 4’ en un anuncio de Apple. Esta semana reivindicábamos 4 joyas perdidas de su carrera, una por álbum.

1. “Pleasure”

2. “I Wish I Didn’t Miss You”

3. “Get Not High, Get Not Low”

4. “Lost Dreams”

5. “Any Party”

6. “A Man Is Not His Song”

7. “The Wind”

8. “Century”

9. “Baby Be Simple”

10. “I’m Not Running Away”

11. “Young Up”