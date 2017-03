Escucha ‘Porque me lo digas tú’ de Los Planetas

Esta madrugada, Los Planetas ha estrenado otro adelanto de su nuevo disco, ‘Zona temporalmente autónoma’. Después de la polémica ‘Islamabad’ con YUNG BEEF y ‘Espíritu olímpico’, el grupo de Granada publica la balada ‘Porque me lo digas tú’.

‘Porque me lo digas tú’ es un tema melancólico, con guitarras shoegaze, del que destaca la irrupción de unas palmas y la presencia de una emocionante sección de cuerdas, además de su letra, que presume una pasivo-agresividad irónica. “Puedes irte con quien quieras, aquí en Granada o en Pekín, vuelve cuando te apetezca, que yo siempre estaré aquí”, canta Jota, que concluye “puedes intentar joderme / o puedes hacerme vudú / no voy a dejar de quererte / porque me lo digas tú”.

‘Zona temporalmente autónoma’, el nuevo álbum de Los Planetas, sale el 24 de marzo, es decir, este viernes y sucede al notable ‘Una ópera egipcia’, editado en 2010. El grupo ha afirmado que varias de las pistas de su nuevo disco serán políticas.

