Robyn canta una balada de R&B ochentero para el gran Todd Rundgren

Parece que 2017 será un año movido en cuanto a noticias de Robyn. Si hace unas horas podíamos disfrutar, muy tímidamente, de ‘Honey‘, una canción nueva suya a través de un episodio de ‘Girls’, ahora una nueva canción entonada por ella ha aparecido en la red.

Se trata de un tema que estará incluido en el nuevo disco de Todd Rundgren, ‘White Knight’, a la venta el 12 de mayo con colaboraciones también de Trent Reznor & Atticus Ross, Dâm-Funk, Daryl Hall, Donald Fagen y Joe Walsh, entre otros. La canción de Robyn no la muestra en el registro más habitual de su repertorio, pero este ‘That Could Have Been Me’ sirve también para mostrar lo cómoda que está entre ritmos más pausados y R&B.

Además de estar presente en algunos de los discos más importantes de los 70, como el disco homónimo de New York Dolls o ‘War Babies’ de Hall & Oates, Todd Rundgren ha desarrollado una carrera en solitario durante estas décadas que nunca se ha detenido. Su álbum más popular, eso sí, continúa siendo aquel ‘Something/Anything?’ que editaba en 1972 y contenía ‘Hello It’s Me’ y ‘I Saw the Light’. Todd fue también esencial para comprender la carrera de artistas como Sparks y ha influido a gente tan dispar como Francisco Nixon y Yuck. En los últimos años ha colaborado con Lindstrøm.

Este será el tracklist de ‘White Knight’, vía Pitchfork.

01 Come

02 Got Your Back [ft. KK Watson with Dâm-Funk]

03 Chance for Us [ft. Daryl Hall with Bobby Strickland]

04 Fiction

05 Beginning (Of the End) [ft. John Boutte]

06 Tin Foil Hat [ft. Donald Fagen]

07 Look at Me [ft. Michael Holman]

08 Lets Do This [ft. Moe Berg]

09 Sleep [ft. Joe Walsh]

10 That Could Have Been Me [ft. Robyn]

11 Deaf Ears [ft. Trent Reznor and Atticus Ross]

12 Naked & Afraid [ft. Betty LaVette]

13 Buy My T

14 Wouldn’t You Like to Know [ft. Rebop Rundgren]

15 This Is Not a Drill [ft. Joe Satriani with Prairie Prince and Kasim Sulton]