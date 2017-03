Iggy Azalea te machaca el cerebro en su nuevo single, ‘Mo Bounce’

Llevábamos tiempo preguntándonos dónde estaba metida Iggy Azalea, y la cantante australiana, cuya forma de rapear ha sido tan cuestionada por su torpeza y apropiacionismo, vuelve precisamente a la vez que la considerada una de las mejores raperas del planeta, Nicki Minaj.

Iggy Azalea se popularizó hace 3 años gracias a singles como ‘Fancy’ o ‘Black Widow’, pero después de la tibia acogida del debut que los contenía, lanzó unos cuantos temas sueltos que no tuvieron demasiada suerte. A duras penas nadie recuerda ya ‘Azillion‘ o ‘Team‘, y lo más icónico que ha producido en el último par de temporadas fue el vídeo de ‘Pretty Girls’ junto a Britney Spears, si bien no pasó gran cosa con la canción.

¿Con qué nos sorprende esta vez? Con un tema llamado ‘Mo Bounce’ que no es más repetitivo y machacón porque no dura un minuto más, y cuya portada parece un homenaje a la Nicki Minaj de ‘Anaconda’. En algunos momentos un aparente homenaje al sonido de Mr Oizo, el tema ha de adelantar ese segundo álbum de Iggy que no ha terminado de llegar entre fracasos y problemas personales (la cantante rompía con su pareja el año pasado).

Os dejamos también con un tema nuevo cuyo teaser Azalea compartió hace unos días, ‘Can’t Lose’.