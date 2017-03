Se acerca el debut de Harry Styles, que sonará “entre David Bowie y Queen”

Esta semana, durante un descanso de La Voz UK, se ha emitido en la televisión de Reino Unido el anuncio del nuevo single de Harry Styles de One Direction. Se comparte una fecha, 7 de abril. En el anuncio, Styles aparece desde la oscuridad abriendo una puerta hacia la luz. No sale su nombre ni se puede ver su cara claramente, pero sí sus ojos y algunos de sus tatuajes, como el de la criatura marina que tiene grabada en el brazo derecho. El mismo día de la emisión del anuncio, Styles cambiaba su foto de perfil de Facebook a una imagen en blanco.

Desde hace tiempo ha estado claro que Harry Styles iniciaría una carrera en solitario. Se esperaba que fuese el Robbie Williams de One Direction, aunque al final lo fue Zayn cuando se marchó del grupo en marzo de 2015. Zayn publicaba su debut, ‘Mind of Mine’, al año siguiente, mientras One Direction editaba su último disco, ‘Made In the A.M.‘, que producía éxitos como ‘Perfect’ o ‘Drag Me Down’.

El giro rockero de One Direction siempre ha sentado bien a Styles, cuyo primer disco los rumores sitúan por estilo a medias entre David Bowie y Queen. Styles ha trabajado en el disco con Jeff Bhasker, co-productor de ‘Uptown Funk’ de Mark Ronson y Bruno Mars y productor de varios éxitos de Kanye West (‘All of the Lights’) o Jay-Z (‘Run this Town’). Styles está en buenas manos y su sello, Columbia, cree que ha creado un álbum “auténtico” y que Styles “ha llegado para quedarse”.