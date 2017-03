¿Qué podemos esperar de la nueva canción de Lana del Rey y The Weeknd?

Según reportan varios medios, es un hecho que el nuevo álbum de Lana del Rey incluirá una nueva canción firmada a medias con The Weeknd. Al parecer se titula ‘Lust for Life’, como la canción de Iggy Pop y la de Girls, y ya ha sido registrada en ASCAP, la SGAE norteamericana. Esto da sentido a un tuit de Lizzy Grant del pasado fin de semana, aparentemente inofensivo, que decía “XO”, que en inglés se usa como despedida cariñosa en las cartas y mails, pero que también es el nombre del sello de Abel Tesfaye.

¿Y qué podemos esperar de esta ‘Lust for Life’? Lo cierto es que no es difícil de imaginar, puesto que no será precisamente la primera vez que The Weeknd y Lana colaboran. Su primer trabajo juntos fue ‘Prisoner’, incluida en el exitoso ‘Beauty Behind the Madness’, el exitoso tercer lanzamiento del músico y productor canadiense. Aquella canción daba justo protagonismo a la voz de Lana en sus estrofas, pero se perdía levemente en un estribillo dominado por la base arrastrada y unos coros pseudo-gospel.

Más relevante y deudora del carácter propio de Del Rey era ‘Stargirl Interlude’, incluida en el notable ‘Starboy’ publicado el pasado año por Tesfaye. Lamentablemente, era apenas eso, un interludio de menos de dos minutos que sabía a muy poco y dejaba con ganas de más. Teniendo en cuenta que estará incluido en el próximo álbum de Lana, esperamos que se aproxime a esta última y esté a la altura de la estupenda ‘Love’, que lleva camino de convertirse en uno de los mejores singles de su carrera. Pero lo que parece probable es que esta vez, impulsada por el actual estatus de estrella internacional de Tesfaye (cabeza de cartel en el próximo FIB, no lo olvidemos), podría ser un hit. Y, ya puestos a pedir, queremos descubrirlo muy pronto.

