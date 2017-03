Filtrado un posible tracklist del nuevo disco de Kendrick Lamar, con Kanye, D’Angelo…

Cuando, hace unos días, Kendrick Lamar regresaba con una nueva canción, la cuarta parte de la recurrente ‘The Heart’, dejaba en su letra una fecha grabada para algo así como “atarse los machos”. Esa fecha era, es, el próximo 7 de abril. ¿Qué ocurrirá ese viernes, día de lanzamientos discográficos?

Pues no parece una locura pensar que podría llegar un nuevo disco, ese que tanto ansiamos tras la obra maestra ‘To Pimp a Butterfly’. Porque los descartes de ‘untitled unmastered.’ estaban muy bien, pero queremos más. De hecho, en las últimas horas no solo parece que ese álbum es una realidad, sino que además se ha filtrado un tracklist que parece más que posible, según informa NME.

En él encontramos a colaboradores habituales del rapero de Compton como DJ Dahi, Sounwave, Flying Lotus, Anna Wise o Thundercat, que ya estuvieron en ‘TPAB’ y ‘good Kid, m.A.A.d City’. Pero además, junto a ellos, hay sorpresas de la talla de Kanye West, D’Angelo, André 3000 (bajo su nombre real, André Benjamin) o Anderson .Paak. Todo esto comienza a encajar, también, con las declaraciones de hace unos días en las que hablaba de este nuevo álbum y decía que su nuevo álbum sería “muy urgente”, centrado en problemas sociales de la era Trump, más amplios que el racismo que protagonizaba su anterior largo.

1. Purple Hibiscus – produced by Sounwave & Terrace Martin

2. Counterfeit – produced by Rahki & Taz Arnold

3. Trust Everyone – produced by DJ Dahi, Terrace Martin & Thundercat

4. Delusional (Like You Haven’t) – featuring Anderson .Paak & Anna Wise, produced by Sounwave

5. Product – featuring André Benjamin, produced by Kanye West & Taz Arnold

6. Richard Nixon – produced by LoveDragon

7. None of Your Business – featuring Anna Wise, Kanye West & Q-Tip, produced by DJ Dahi, Kanye West & Sounwave

8. Double Standards – produced by LoveDragon & Rahki

9. If You Had Me, You Lost Me (Interlude) – produced by Flying Lotus & Mono/Poly

10. Commercialized, Failed Experiments – produced by Alchemist, Cardo & Swizz Beatz

11. Ten Steps – featuring Bilal, D’Angelo, & Thundercat, produced by Sounwave & Terrace Martin

12. Paranoia, Is Love Stronger Than Death? – produced by K.L. & LoveDragon

13. Rest in Paradise (Interlude) – produced by Terrace Martin

14. Swim with the Fishes (God Said) – produced by Sounwave & Terrace Martin