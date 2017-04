Frank Ocean estrena en su programa de radio ‘Biking’, junto a Jay Z y Tyler, the Creator

Como ocurriera con ‘Chanel’ hace un par de semanas, Frank Ocean ha estrenado ‘Biking’ en ‘Blonded RADIO’, el programa de radio online que desde hace un par de semanas realiza para Beats1 de Apple Music. El artista californiano ha pinchado esta canción al final de un show en el que han sonado desde clásicos como del soul como The Doobie Brothers, nombres clave del R&B de los últimos lustros como Babyface, a jóvenes estrellas del rap como Rae Sremmurd o Young Thug, junto a Rihanna, Drake, Arca, Death Grips, Kehlani…

También han sonado algunas de sus propias canciones, como ‘Super Rich Kids’, de ‘channel ORANGE’ o ‘Futura Free’ de ‘Blonde’. Tras esta, precisamente, ha sonado ese ‘Biking’ que incluye colaboraciones de raperos insignes como Jay Z, que es el que introduce la canción sobre una base de piano y sintetizadores, y Tyler The Creator, viejo amigo de Ocean de sus tiempos en el colectivo ODD Future. Un corte que, con su fondo de guitarra acústica y su cadencia lenta, cabría a la perfección en el gran último disco de Ocean y que, según los usuarios de Genius, compara el ascenso a la fama con ascender una rampa en bicicleta.

Además del streaming en iTunes, la selección del artista para ‘Blonded’ puede escucharse en una playlist que él mismo aloja en su perfil de Spotify. Sin embargo, ‘Biking’ por el momento no está disponible en este servicio de streaming (¿tendrá que ver con la salida del mismo de Jay Z?). Por el momento, algún avispado youtuber ya la tiene completa en su canal.

"BIKING" By Frank, Jay and I. My Lyrics. pic.twitter.com/Qp3dSfG5TG

— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) April 8, 2017