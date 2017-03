Frank Ocean ve los dos lados, el masculino y el femenino, en su nuevo single, ‘Chanel’

Nos quedamos sin segundo single o vídeo de ‘Blonde‘, pero Frank Ocean ofrece novedades. El artista ha subido a las plataformas de streaming un single inédito y suelto que se desconoce si estará incluido o pertenecerá de alguna manera a un proyecto más grande. La canción se llama ‘Chanel’ (sí, el autor de ‘channel: Orange‘ tiene ahora una canción llamada ‘Chanel’) y su frase más repetida es “I see both sides like Chanel”, en referencia al logo con las dos C’s encontradas de esta marca.

La letra de la composición de R&B a piano, que se puede leer en su Tumblr no sin poco esfuerzo, comienza hablando del chico de Ocean, que es “afeminado” pero se mete “en peleas” para “poder contarlo”, es decir para mostrar su masculinidad. El resto de la letra se mueve entre lo ostentoso (esa manera de pulverizar tarjetas de crédito) y lo cotidiano (una referencia a un “walkman en 2017” podría -solo podría- avanzar que se avecina mixtape).

Frank Ocean es el artista invitado, junto con Migos, en el nuevo single de Calvin Harris, ‘Slide‘. ‘Slide’ baja 13 puestos en las listas británicas esta semana, del puesto 10 al puesto 23. Claro que tiene 13 entradas por encima, todas extraídas del disco de Ed Sheeran: aún podría ser un hit, el primer gran hit de Frank Ocean en las listas de éxitos.