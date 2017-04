Albert Pla y La Bien Querida, dos propuestas neofolclóricas en Embassa’t 2017

El festival Embassa’t celebra este año su novena edición. El certamen establecido en Sabadell ha confirmado una nueva tanda de nombres para la que será su novena edición, y está encabezada, precisamente, por un hijo de esa ciudad próxima a la capital barcelonesa: Albert Pla será uno de los platos fuertes del festival, sumándose a La Bien Querida, que ofrecerá un concierto acústico mientras prepara su nuevo disco tras el celebrado ‘Premeditación, Nocturnidad y Alevosía‘.

Dentro de los últimos proyectos en los que ha venido trabajando el cantautor, como sus shows junto al payaso Tortel Poltrona o ‘Guerra‘ (con Mala Rodríguez, Fermín Muguruza y Refree), Pla hará parada en su propia casa dentro de sus conciertos repasando su carrera junto al prestigioso guitarrista flamenco Diego Cortés. Una gira que, como suele ocurrir con el catalán, se está viendo afectada por cierta controversia política (que él tampoco rehuye, todo hay que decirlo). Su último disco de estudio, ‘Somiatruites’ (a medias con el francés Pascal Comelade), data de 2011.

Junto a Pla y La Bien Querida se han confirmado también nombres como Anímic, que acaban de presentar un interesante giro estilístico en ‘Skin’, Cala Vento, uno de los nombres del pop rock estatal en ascenso tras lanzar casi seguidos su debut y el Recomendado ‘Fruto Panorama’, y Estúpida Erikah, para fans de Blaumut o los primeros Manel. Días atrás también se había anunciado la presencia de The New Raemon & McEnroe, presentando el celebrado ‘Lluvia y truenos’, Neleonard, Zulu Zulu y Pantaleó. Todos ellos actuarán los días 9 y 10 de junio en el recinto de Can Marcet. El precio de los abonos es de 30€.

La programación de Embassa’t, además, se extiende con los Vermuts del Museu del Gas, conciertos matinales y gratuitos (el próximo será el domingo 23 de abril, con Renaldo & Clara) y un concierto especial de presentación del certamen, el día 12 de mayo, a cargo de Pau Vallvé, con el que charlábamos recientemente a cuenta de su disco ‘Abisme cavall hivern primavera i tornar’. Toda la información sobre entradas, en su web.