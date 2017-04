No, no es Lana del Rey sino Russian Red la que versiona ‘I Want To Break Free’

Como se había anunciado la pasada semana, Russian Red ha presentado hoy viernes, 14 de abril, el primer adelanto de ‘Karaoke’, el álbum de versiones que había anunciado meses atrás. Aunque se especuló con que sería ‘Don’t You Want Me’, finalmente se trata de ‘I Want To Brek Free’, el mítico hit de los británicos Queen que, en voz de Lourdes Hernández y gracias a sus cuidadísimos arreglos retro, toma un ambiente inédito.

De hecho, por su manera de evocar la canción de los 60, los coros, el ambiente fantasmagórico y su manera de arrastrar las notas vocales, por momentos casi nos parece estar escuchando a Lana del Rey. Para esos arreglos, precisamente, Hernández ha trabajado con diferentes productores como Brian Hunt (con el que ya grabara su debut ‘I Love Your Glasses‘), Aaron Leigh, David Greenbaum, Juan Diego Gosalvez y Zach Leigh.

‘Karaoke’ estará disponible el 17 de mayo en todas las plataformas digitales, y también en LP de 10 pulgadas, del que se está realizando una cuidada edición limitada en vinilo de color rosa. Russian Red ha anunciado un par de fechas en nuestro país para la presentación de este disco: 25 de mayo en la sala BARTS de Barcelona y 2 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.