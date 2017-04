Betacam reduce a un fondo blanco el pop eterno de ‘La discusión’

Desde hace uno años, Javier Carrasco, más conocido por su alias artístico, Betacam, es un artista habitual de nuestra página, no solo por su proyecto en solitario sino también como por tocar en bandas como Templeton, Rusos Blancos, Tulsa y Cosmen Adelaida. Tantos proyectos que, quizá no publica tantas cosas como Betacam como nos gustaría. En 2012 presentó ‘Tecnazo‘, un primer EP que contenía himnos de tecnopop de sonido retro pero efecto (y afecto) atemporal como ‘El viaje del héroe’ (con aquel imborrable estribillo “no es tan guapo, no es tan guapo, pensaba por las fotos que sería más alto”) o ‘Puente del Pilar’.

Luego, en 2015, llegó el que era su primer disco largo, un notable ‘Saca Pecho 2007/2015‘ que, como su nombre indica, reunía canciones nuevas con algunas recuperadas de su primer repertorio. Ahora, Javi anuncia al fin la próxima publicación de un nuevo álbum llamado ‘Mítico’, que saldrá después de verano a través de I*M Records, sello de la promotora IntroMúsica. El disco ha sido grabado en los estudios Montreal de Subiza, Pamplona, bajo la batuta de Hans Kruger (Delorean, El Columpio Asesino y Perro entre otros), que entre 2014 y 2017 “se ha dedicado a dar lustre, músculo y reducir a lo esencial canciones que hablan de amor, de desamor, de problemas del primer mundo y de pequeños afiches emocionales con vocación universal”, explica su nota de prensa.

Desde el pasado viernes puede escucharse en plataformas de streaming su primer adelanto, ‘La discusión’, y hoy en JENESAISPOP tenemos el placer de estrenar su vídeo oficial. Se trata de un clip minimalista en planteamiento, pero cálido en resultados: Betacam, sobre el gran fondo blanco de un set de rodaje, interpreta este tema que retrata, como él acostumbra, una amarga discusión de pareja que él compara, en una equilibrada dosis de humor y dramatismo, con un “armageddon”. Una verdadera delicia que no vemos por qué no podría ser un éxito, ahora que bandas como Future Islands atraen a tanto público.