Cyrus no será Miley

Un artista va a cambiar su nombre y va a pasar a llamarse Cyrus, pero no será Miley Cyrus por mucho que le pegue todo cambiarse de nombre artístico: no sería la primera vez. Será su padre Billy Ray Cyrus, el conocido cantante de country de los años 90, que ha declarado en Rolling Stone que siempre quiso llamarse más Cyrus que Billy Ray: “siempre quise ser Cyrus, supliqué a Mercury Records que me llamara Cyrus al principio porque es con lo que me siento cómodo”.

Al no poder ser en aquella época, ahora lo solucionará: “voy a ir al hospital en el que nací en Bellefonte, Kentucky, y cambiaré mi nombre legalmente”. Después del 25 de agosto, pasará a ser llamado “el artista anteriormente conocido como Billy Ray” según sus propias indicaciones. Además, coincidiendo con el 25º aniversario de su clásico ‘Achy Breaky Heart’, se ha lanzado una nueva versión y amenaza con una versión en castellano y otra en plan EDM del tema. ¿No rompas más mi pobre corazón?

Respecto a su hija, las cosas parecen algo paradas pese a que hace ya 4 añazos de su último disco pop y 2 de ‘Miley Cyrus & Her Dead Petz‘. Lo último que hemos conocido es una nueva colaboración en el último álbum de Flaming Lips.