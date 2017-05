El disco de Halsey podría llevar la etiqueta “Anunciado en TV”

‘hopeless fountain kingdom’ es el título del segundo disco de estudio de Halsey, que se publica el día 2 de junio. Tras haber sido adelantado por el single ‘Now or Never’, el pasado viernes conocíamos otra de sus canciones. Se titula ‘Eyes Closed’, un tema en cuyos créditos encontramos a una auténtica colaboración de ilustres: Benny Blanco, Cashmere Cat, Happy Perez (Mariah Carey, Miguel) y The Weeknd figuran, junto a Halsey, como autores. Demasiado nombre, quizá, para unos resultados correctos pero no espectaculares, ¿no?

Lo cierto es que, aunque no lo parezca, el hype en torno a ‘hopeless fountain kingdom’ es considerable: aunque no lo parezca, el citado ‘Now or Never’ ya ha llegado más lejos (Top 50) en el Billboard Hot 100 que cualquier de sus singles anteriores, incluidos ‘New Americana’ o ‘Not Afraid Anymore’. Probablemente esté contribuyendo lo suyo la fuerte apuesta de su sello, Astralwerks, que incluso está realizando una campaña publicitaria en televisión en promoción del álbum, como hemos podido ver en Twitter.

‘hopeless fountain kingdom’ es una especie de adaptación científico-futurista de Romeo y Julieta, en la que su afición por los cómics de superhéroes de Marvel ha sido una inspiración fundamental, según ha explicado Halsey en alguna entrevista. En los últimos días también se ha conocido el tracklist de las ediciones normal y Deluxe del disco, que incluye más temas y una secuencia distinta. De acuerdo con los créditos de la pre-venta aparecida en iTunes, el álbum ha sido producido en su mayoría por Greg Kurstin, Ricky Reed y Lido, e incluye una canción compuesta junto a Sia llamada ‘Devil In Me’:

Edición convencional:

The Prologue

100 Letters

Eyes Closed

Alone

Now or Never

Sorry

Good Morning

Lie (feat. Quavo)

Walls Could Talk

Bad At Love

Strangers (feat. Lauren Jauregui)

Devil In Me

Hopeless (feat. Cashmere Cat)

Edición Deluxe:

The Prologue

100 Letters

Eyes Closed

Heaven In Hiding

Alone

Now or Never

Sorry

Good Morning

Lie (feat. Quavo)

Walls Could Talk

Bad At Love

Don’t Play

Strangers (feat. Lauren Jauregui)

Angel On Fire

Devil In Me

Hopeless (feat. Cashmere Cat)