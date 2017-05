“Esperando a que suene tu llamada”: la nueva gran canción de Papa Topo

La semana pasada se estrenó en Barcelona ‘La maldita primavera’, la nueva película de Marc Ferrer protagonizada por Papa Topo. ‘La maldita primavera’ se inspira no en el clásico de Yuri sino en una canción de Papa Topo, ‘Je suis un monstre’, y narra la historia de una reptiliana encubierta que visita la Tierra para averiguar si el ser humano es un peligro para la galaxia.

Papa Topo ha compuesto la banda sonora de ‘La maldita primavera’ y el primer adelanto es ‘La llamada’, una canción original que está “llamada” (perdón) a convertirse en un nuevo clásico del grupo gracias a una melodía instantánea y preciosa llena de nostalgia. Una composición quizá a la altura de ‘Ópalo negro’ que gustará a fans del pop español e italiano de los 60 y 70 y que no está interpretada por el líder del grupo, Adrià Arbona Orero, sino por la cantante Zaida Carmona, que además protagoniza el videoclip, donde interpreta a la sufridora enamorada de la letra, que aguarda, desamparada, la llamada que nunca llega.

Arbona Orero escribe que ‘La llamada’ es “una de las canciones que más me gustan de todas las que he hecho, no sólo por factores musicales, sino por todo lo que representa para mí. Esta canción la escribí mano a mano con Marc Ferrer en un momento muy crítico a nivel sentimental y fue muy emocionante ver que, a pesar de toda la debacle emocional, podíamos meternos una tarde en una habitación con un teclado y en un momento convertir esa tristeza en una bonita canción”.