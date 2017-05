Calvin Harris recluta a Katy Perry, Nicki Minaj, John Legend… en su nuevo disco ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’

En los últimos meses hemos conocido dos canciones nuevas de Calvin Harris, ‘Slide’ con Frank Ocean y Migos y ‘Heartstroke’ con Ariana Grande, Young Thug y Pharrell. Ambos temas aparecerán en el nuevo álbum de Harris, ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’, que acaba de anunciarse y sale el 30 de junio: perfecto para el verano relajadito que evoca el sonido de estas dos canciones.

El elenco de colaboradores de “Bounce” es de aúpa: Katy Perry, Nicki Minaj, John Legend, Travis Scott, Kehlani, Future, Snoop Dogg, D.R.A.M., Big Sean, Khalid, Schoolboy Q, Lil Yachty, Young Thug, PARTYNEXTDOOR y Jessie Reyez, además de los artistas ya mencionados, colaboran en el disco. Efectivamente parece que ‘This is What You Came For’ de Rihanna se queda fuera, así como ‘My Way’. Claro que, escuchadas frente los singles recientes, por estilo pegan poco, por no decir que son antiguas.

No se han revelado más detalles del disco -ni portada ni tracklist- pero esta lista de estrellas es suficiente para tenernos con los dientes largos. Por cierto, por el título del álbum parece que habrá “segundo volumen”. ¿Será verdad? De momento, muy interesante el cambio de sonido de Harris a un estilo post-disco más elegante y relajado que el EDM bruto que venía practicando recientemente, a pesar de los temazos que ha dejado por el camino.