La última entrevista de TLC es el motivo por el que algunos artistas no deberían hablar de política

TLC, que publica nuevo disco el 30 de junio, ha concedido una entrevista a la televisión británica en la que han preguntado a sus dos integrantes, Tionne “T-Boz” Watkins y Rozonda “Chilli” Thomas, sobre el movimiento Black Lives Matter y por Donald Trump. Os adelantamos que sus respuestas no han gustado nada a sus fans en Twitter.

En primer lugar, Chilli contesta sobre Black Lives Matter y se posiciona como defensora de su movimiento opuesto, All Lives Matter. “No he ido a ninguna manifestación”, explica. “Para mí, todas las vidas importan, ¿sabes lo que te digo? Porque hay épocas en las que diferentes grupos son atacados por distintas razones. Lo que ha pasado, toda esa brutalidad policial contra chicos negros, todo eso está mal, pero también lo sería si le pasara a un joven blanco”.

Por su parte, T-Boz habla sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien colaboró como concursante en ‘Celebrity Apprentice’: la cantante dice que “pasa de Donald Trump” y que “Dios es mi presidente”. “Lo siento por la gente a la que Trump le afecta pero a mí me da igual, no me preocupa. Trabajé en Celebrity Apprentice cuando no era presidente y ya entonces tampoco me caía bien, así que me da lo mismo”.

Las chicas de TLC están siendo honestas consigo mismas, pero sus respuestas parecen nacer desde la ignorancia más que desde un posicionamiento político firme y meditado. Chilli no parece entender que la defensa del movimiento All Lives Matter implica una negación del racismo sistemático en Estados Unidos muy peligrosa, y T-Boz, bueno, alguien debería recordarle que es americana y que Trump le afecta también directamente aunque no le interese.

Difícil va a tener TLC vender discos ahora con lo poquito que están interesando sus últimos singles. Desde luego, tanto ‘Way Back’ como ‘Haters’, aparte de no estar mal, desprenden mucho mejor gusto y clase del que han demostrado sus respuestas sobre Black Lives Matter y Trump…

Chili said all lives matter? Welp fuck TLC — Sho ya Raikage (@IAMmikeW) May 11, 2017

Chili from TLC supports the "All Lives Matter" movement. Therefore, her & her adult hairs are cancelled. — 🐝 (@bforblessing) May 10, 2017

Black folks on IG saying they're boycotting TLC comeback album cuz Chilli said All Lives Matter lol smh — WOLF WALL$TREET (@KeepItGulley) May 10, 2017

Anytime that I hear someone say all lives matter… You are purposely avoiding a critical part of the conversation… TLC is cancelled.. — P E T T Y SMALLS (@SuchaFACTOR) May 10, 2017

TLC stole y'all money, put out trash music with it, then said all lives matter. Left Eye would never. — chrisdemeanor brown. (@annanicolesmilf) May 10, 2017

the funny thing is TLC saying "but I think all lives matter" is late AF at this point. Like everything they do — BEYONCÉ'S NOSE RING (@_byealicia) May 10, 2017