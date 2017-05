Fleet Foxes vuelven a su sonido primigenio en ‘Fool’s Errand’

Si te había parecido que el ya lejano ‘Helplessness Blues’ se alejaba demasiado de lo que te encandiló de ‘Sun Giant’, el primer EP de Fleet Foxes, estarás encantado de saber que su nuevo single, ‘Fool’s Errand’, supone una reconciliación con aquellas harmonías vocales candorosas y su espiritualidad folkie.

Se trata del segundo adelanto de ‘Crack-Up’, el nuevo disco del grupo de Robin Pecknold, que se publicará el próximo día 16 de junio. A diferencia del primer avance del álbum, el tema doble de 9 minutazos ‘Third of May / Ōdaigahara‘, ‘Fool’s Errand’ tendrá un vídeo oficial –dirigido por Sean, hermano de Robin, como es habitual– del que ya han mostrado alguna imagen en Instagram días atrás.

‘Crack-Up’ es el primer disco del grupo en el que militó tiempo atrás Father John Misty desde el año 2011. Desde entonces, Pecknold había coqueteado con la idea de forjarse una carrera en solitario, que no solo no no terminó de llegar sino que incluso llegó a abandonar la música temporalmente. Afortunadamente para sus seguidores, están de vuelta y, además, acompañan el lanzamiento con una gira mundial que tendrá algunas de sus primeras paradas en nuestro país: el día 1 de julio estarán en Vida Festival, en Vilanova i la Geltrú, y el día 7 de julio en Bilbao BBK Festival.