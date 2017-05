El vídeo que muestra por qué no merece la pena luchar contra ‘Despacito’, “el tema más horrible de la historia de la música”

Este fin de semana ha triunfado en Youtube un vídeo que demuestra por qué motivo no merece la pena luchar contra ‘Despacito’, el actual número 1 en España, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, entre otros lugares. Un grupo de italianos topan con el hit de Luis Fonsi en la radio y sus comentarios sobre el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee no tienen precio: “es el tema más horrible de la historia de la música”, “son siempre los mismos textos, siempre la misma canción, la misma estructura”, “es como “aserejé”, no significa nada” y el mejor comentario: “para mí son todos Enrique Iglesias (…) les descongelan antes del verano, les hacen hacer siempre la misma canción y luego los vuelven a congelar durante otro año”. Y sin embargo, pronto los italianos sucumben a ‘Despacito’ y se comen sus palabras. Toda una metáfora de lo que ha pasado con la canción en las últimas semanas para parte del público (para la mayoría, es un hit desde el segundo 1).

Los italianos del vídeo son el grupo cómico The Jackal. Este vídeo suyo acumula 2 millones de visualizaciones en su versión original (más otro medio millón en su versión con subtítulos calzados en castellano) y pronto será su vídeo más visto en Youtube superando a este otro.





Por supuesto, Luis Fonsi ha dicho “sí”.