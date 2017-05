Mueveloreina quiere los morros de Marujita, el culo de Kardashian y hacerse el loco como Urdangarín en su nuevo single

Mueveloreina, el dúo de trap formado por Karma Cereza (Carmen Sirera) y Joaco (Joaquín Fuksbrauner) actúa este fin de semana en Barcelona para presentar su incendiario repertorio, del que ya os hemos hablado y que contiene canciones tan carismáticas ‘CHEAPQUEEN’ o ‘Trapsodia en tu culo’. El dúo presenta esta semana nuevo single y no decepciona: ‘I Want it All’ parece destinado a convertirse en uno de sus clásicos.

‘I Want it All’ se presenta con un vídeo rodado por Marcos Mosek que presenta a Mueveloreina como una suerte de Die Antwoord de la periferia española, lo cual se confirma con el sonido de la canción, que contiene esos arreglos rave y chabacanos propios del dúo sudafricano. Pero ‘I Want it All’ tiene algo que una canción de Die Antwoord jamás podría tener, que es una letra con referencias a varios iconos casposos de nuestro país, además de un recuerdo al culo de Kim Kardashian.

“Quiero los pectorales de Aznar, poder mirarte como Leticia, ¡mucha marcha!, sin malicia, con los morros de Marujita y prender tu pinga con dinamita”, clama el grupo, que baja revoluciones de la canción hacia el final para contarnos que ama el fengshui pero también el caos y rematar la jugada con una mención al ex nuero favorito de toda España: “quiero ser Iñaki Urdangarín, robar un toco, llorar un toco, desde Suiza hacerme el loco”.

Mueveloreina actúan el 26 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.