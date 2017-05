alt-J vuelven a acertar con su nueva ida de olla folk, ‘Adeline’

alt-J han presentado otro adelanto de su nuevo disco que, otra vez, merece la pena destacar. Se trata de un tema de corte folk un tanto ambient llamado ‘Adeline’ que, como indicaron en Twitter y ya se recoge en Genius, habla de un “demonio de Tasmania que se enamora de una mujer mientras la ve nadar”. Su estribillo, muestra de la faceta más intimista y sobrecogedora de alt-J, esa de la que han tomado nota de otros artistas como Elbow o Radiohead, es: “te deseo lo mejor”.

Dejando de lado el componente freak de la letra y los matices que aporte el amor animal, lo cierto es que la música recoge perfectamente la idea de la contemplación del amor, conformando un interesante single para ‘Relaxer’ que hay que sumar a ‘3WW‘ o ‘In Cold Blood‘. Dientes largos para la llegada del álbum y para la de su concierto en MadCool el 7 de julio.

El nuevo álbum de alt-J, sucediendo a los interesantes ‘An Awesome Wave‘ y ‘This Is All Yours‘, llega enseguida: el próximo 2 de junio.

01 “3WW”

02 “In Cold Blood”

03 “House Of The Rising Sun”

04 “Hit Me Like That Snare”

05 “Deadcrush”

06 “Adeline”

07 “Last Year”

08 “Pleader”

Gracias a Tormentado en el foro de alt-J por el aviso.