Noel Gallagher publicará su nuevo disco poco después del debut de Liam

Ayer Noel Gallagher, el célebre compositor y guitarrista de la banda Oasis, celebró su 50 cumpleaños. Para conmemorarlo, acudió a la emisora de radio Radio X para ofrecer una entrevista exclusiva y pinchar con él las mejores canciones de su carrera según los fans de la emisora.

En dicha entrevista, según Vulture, Noel anunció que su nuevo disco tras ‘Chasing Yesterday‘ (junto a su banda High Flying Birds) “está terminado, incluso masterizado, listo”, asegurando que la fecha de edición será el próximo 9 de noviembre. Quizá sea un farol (es raro que anuncie así, de repente, una fecha tan concreta), pero aunque sea así seguro que no hará mucha gracia a su hermano Liam, puesto que hace unos días este anunciaba que su primer disco en solitario verá la luz en el mes de octubre, por lo que serían inevitables las comparaciones entre ambos hermanos. El pequeño de los de Manchester, en todo caso, cuenta con ventaja en lo que a su gira se refiere, puesto que ya cuenta con numerosas fechas cerradas en toda Europa que incluyen las próximas ediciones de FIB y DCODE, en nuestro país.

Liam, en todo caso, felicitó a su hermano en Twitter a pesar de las rencillas que siguen teniendo. No acudió, en cambio, a la sonada fiesta de cumpleaños que Noel ofreció el pasado sábado en su casa de Manchester, bajo la temática ‘Narcos’. En ella estuvieron, como se puede comprobar en Twitter e Instagram, Bono, Madonna, Damon Albarn, Michael Fassbender o Alicia Vikander, entre otros.

#PHOTO Alicia Vikander and Michael Fassbender at the birthday party of Noel Gallagher today. pic.twitter.com/jQVDaiV6BS — Alicia Vikander News (@avikandernews) May 29, 2017

Worlds collided at Noel Gallagher's birthday Bash! 🎉🎉🎉🎂🎂💕💕😂🙏🏻🌈🤡💯 pic.twitter.com/7E4YkY06bc — Madonna (@Madonna) May 28, 2017

Bono having more fun at Noel Gallagher's birthday party! Photo via @bonojour. pic.twitter.com/A4ntO9HGTh — U2start.com (@U2start) May 29, 2017