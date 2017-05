A la venta en Primavera Sound un nuevo 12″ de Arcade Fire titulado ‘Everything Now’

Arcade Fire actúa este sábado 3 de junio en Primavera Sound y la pregunta del millón es exactamente qué va a presentar en directo cuando hace ya cuatro años de la edición de su último disco, ‘Reflektor’. No va a aburrirnos el grupo con una gira de grandes éxitos, ¿verdad? Claro que el grupo no sería ni el primero ni el último en anunciar gira mundial como anticipo de un nuevo disco.

Por suerte, parece que el grupo tiene nuevo material entre manos, pues hoy ha compartido en Twitter lo que parece la portada de un single nuevo llamado ‘Infinite Content’ que llegaría en algún momento de los próximos días. Además en la tiendecita de Rough Trade en Primavera Sound se ha empezado a vender un nuevo 12″ limitado del grupo titulado ‘Everything Now’. La cara A contiene la canción y la cara B su versión instrumental. ¡Que alguien corra a comprar este disco y a contarnos cómo suena!

También han llegado a la tienda camisetas con el mismo símbolo de infinito representando en la supuesta portada de ‘Infinite Content’ y otras con el título de ‘Everything Now’ impreso, como cuenta en Twitter este usuario curiosamente llamado “Arcade Fire tube”.

Recientemente nos preguntábamos si Arcade Fire es el mejor grupo del siglo XXI. Por supuesto las opiniones eran de todos los colores.

🚨🚨🚨🚨🚨 Everything Now 12" vinyl, on sale at Primavera Sound via Rough Trade! Looks amazing! Neeeeed! https://t.co/NZzTt1HcIu pic.twitter.com/wnGOZuVjdN

Everything Now 12" orange vinyl single:

A-side: Everything Now

B-side: EN instrumental

Take my money @arcadefire! Already sold out at PS. pic.twitter.com/S4LjVmMd6W

— Arcade Fire tube (@ArcadeFiretube) May 31, 2017